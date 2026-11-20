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मुर्गियों को बर्ड फ्लू से बचाने के लिए देश में विकसित पहला स्वदेशी टीका शुक्रवार को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में इस टीके की लॉन्चिंग करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान के वैज्ञानिकों ने इसे तैयार किया है। एच5एन1 वायरस के खिलाफ विकसित यह टीका पोल्ट्री क्षेत्र को बर्ड फ्लू के प्रकोप से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह निष्क्रिय टीका पूरी तरह देश में विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य मुर्गियों को अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंजा (एचपीएआई) से सुरक्षा देना है। यह बीमारी आमतौर पर बर्ड फ्लू के नाम से जानी जाती है। टीका वायरस के क्लेड 2.3.2.1ए प्रकार के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। देश में अब तक क्लेड 2.3.2.1ए एच5एन1 वायरस के खिलाफ कोई विशिष्ट व्यावसायिक टीका उपलब्ध नहीं था। इस वायरस के कारण मुर्गियों में संक्रमण और बर्ड फ्लू के प्रकोप के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में स्वदेशी टीके का विकास बीमारी की रोकथाम के लिए अहम माना जा रहा है। इससे देश को इस वायरस के अलग-अलग रूपों से मुर्गियों को सुरक्षा देने में मदद मिलेगी।