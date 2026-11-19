भारत मंडपम में 45वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (IITF)-2026 में मध्यप्रदेश मंडप का शुभारंभ हुआ। मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम (एमपीएलयूएन) के अध्यक्ष सत्येन्द्र भूषण सिंह ने दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया।

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मेले की इस वर्ष की थीम 'विकास और विरासत' के अनुरूप मंडप को विशिष्ट स्वरूप दिया गया। इसमें प्रदेश की औद्योगिक नीतियों, एमएसएमई क्षेत्र और स्टार्टअप की उपलब्धियां प्रदर्शित की गईं। निवेश की संभावनाओं, भौगोलिक संकेतक (जीआई टैग) प्राप्त उत्पादों को भी दर्शाया गया। एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) की उपलब्धियां भी मंडप में शामिल थीं। जरी-जरदोजी, गोंड पेंटिंग, ढोकरा कला और लौह शिल्प का सजीव प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र बना। महाकाल लोक की स्थापत्य शैली से प्रेरित प्रवेश द्वार ने मंडप को विशिष्ट पहचान दी। खजुराहो, सांची और ग्वालियर किला जैसे ऐतिहासिक स्थलों की झलक भी मंडप में दिखी।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मोहा मन

मध्यप्रदेश दिवस पर भारत मंडपम परिसर के एम्फीथिएटर-1 में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति और जनजातीय परंपराओं पर आधारित प्रस्तुतियां दी गईं। बुंदेली लोक संगीत और भील जनजाति के पारंपरिक भगोरिया लोक नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। ऋषि विश्वकर्मा और उनके समूह ने बुंदेली लोक संगीत प्रस्तुत किया। कैलाश शिशोदिया और उनके समूह, धार ने भगोरिया लोक नृत्य की ऊर्जावान प्रस्तुति दी।



सत्येन्द्र भूषण सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश विरासत के संरक्षण के साथ विकास की दिशा में निरंतर अग्रसर है। स्थानीय कला और शिल्प को आधुनिक बाजार से जोड़ने के प्रयास किए गए हैं। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश और विकसित भारत @2047 के संकल्प में उद्योग, एमएसएमई और निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्यप्रदेश मंडप इसी विकास दृष्टि और प्रदेश के सांस्कृतिक गौरव का प्रतिनिधित्व करता है। इस अवसर पर अपर सचिव कुमार पुरुषोत्तम, एमएसएमई सचिव जॉन किंग्सले और मुख्य कार्यपालन अधिकारी गीतांजलि जे उपस्थित थीं। इस अवसर पर अपर सचिव कुमार पुरुषोत्तम, एमएसएमई सचिव जॉन किंग्सले और मुख्य कार्यपालन अधिकारी गीतांजलि जे उपस्थित थीं। अतिथियों ने मंडप का भ्रमण कर प्रदेश की औद्योगिक उपलब्धियों का अवलोकन किया। उन्होंने निवेश संभावनाओं, स्थानीय उत्पादों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देखा।