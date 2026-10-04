जाते-जाते कैलाश विजयवर्गीय और अमित शाह में क्या हुई बात? हालिया विवादों के बीच मुलाकात ने बढ़ाई सियासी चर्चा

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प्रदेश भाजपा में पिछले कुछ समय से अंदरूनी खींचतान और नेताओं के बीच मतभेद की चर्चाएं लगातार सामने आती रही हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ताजा मध्य प्रदेश दौरे के दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की उनसे हुई मुलाकात ने इन चर्चाओं को फिर हवा दे दी है। अमित शाह के भोपाल एयरपोर्ट से रवाना होते समय कैलाश विजयवर्गीय उनसे अकेले में मिले। दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई। इस मुलाकात में क्या चर्चा हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।