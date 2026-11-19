महिला आरक्षण को लेकर भले ही संसद में राजनीतिक सहमति नहीं बन पाई हो, लेकिन कांग्रेस ने इसे भविष्य की चुनावी रणनीति का हिस्सा बना लिया है। मध्यप्रदेश में पार्टी ने विधानसभा स्तर पर महिला नेतृत्व तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों से पांच-पांच महिलाओं के नाम मांगे गए हैं। यानी कांग्रेस प्रदेश में करीब 1150 महिला चेहरों की टीम तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

विज्ञापन