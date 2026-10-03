मध्यप्रदेश: 17 ड्रग लैब पकड़ीं; 2029 तक नशामुक्ति का लक्ष्य, सीएम बोले-एमपी में नशे के पूरे सिंडिकेट पर वार

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मध्यप्रदेश में नशे के कारोबार पर अब सिर्फ तस्करों तक सीमित कार्रवाई के बजाय पूरे नेटवर्क को निशाना बनाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए पूरे सिंडिकेट को ध्वस्त किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आह्वान के मुताबिक सरकार ने वर्ष 2029 तक मध्यप्रदेश को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में ड्रग्स बनाने वाली 17 गुप्त प्रयोगशालाओं का भंडाफोड़ किया जा चुका है। आदतन ड्रग अपराधियों के खिलाफ पीआईटीएनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई तेज की गई है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ से लगी मध्यप्रदेश की सीमाओं को देखते हुए पड़ोसी राज्यों के साथ संयुक्त इंटेलिजेंस और समन्वित कार्रवाई पर जोर दिया।