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इस कार्रवाई में निगम ने उन जमीनों को निशाने पर लिया, जहां बिना अनुमति कॉलोनियां विकसित की जा रही थीं। अफसरों के मुताबिक, इन जगहों पर सड़क, बाउंड्रीवॉल और अन्य निर्माण कर जमीन को कॉलोनी का रूप दिया जा रहा था। निगम की कार्रवाई का उद्देश्य अवैध विकास कार्यों को रोकना और प्रस्तावित मास्टर प्लान की सड़कों के लिए रास्ता सुरक्षित करना है।पहली कार्रवाई खजूरीकलां में खसरा नंबर 166 के अंश भाग पर की गई। यहां एसआर ग्रीन कॉलोनी विकसित की जा रही थी। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, कॉलोनी के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी। करीब एक एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रही इस जमीन की बाजार कीमत लगभग एक करोड़ रुपये आंकी गई है। खास बात यह है कि इस क्षेत्र से मास्टर प्लान की सड़क प्रस्तावित है। ऐसे में निगम ने जेसीबी की मदद से वहां किए गए निर्माण और सड़क को उखाड़ने की कार्रवाई की।दूसरी बड़ी कार्रवाई करोंद के पलाशी क्षेत्र में की गई। यहां करीब 25 एकड़ जमीन पर बिना अनुमति निर्माण और कॉलोनी विकसित करने की गतिविधियां चल रही थीं। पुलिस बल की मौजूदगी में निगम की टीम ने जेसीबी से अवैध निर्माणों को हटाया। कार्रवाई के दौरान सड़क और बाउंड्रीवॉल सहित उन निर्माणों को निशाना बनाया गया, जिनके जरिए जमीन पर कॉलोनी का ढांचा तैयार किया जा रहा था।शहर में अवैध निर्माणों को लेकर नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने 18 नवंबर को नगर निगम कमिश्नर रामप्रकाश अहिरवार को पत्र लिखा था। इसमें शहर में एमओएस, एफएआर और बेसमेंट से जुड़े भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन पर नाराजगी जताई गई थी। इसके बाद निगम का अमला कार्रवाई के लिए मैदान में उतरा। गुरुवार को खजूरीकलां और करोंद में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई के बीच अरेरा कॉलोनी का मामला अलग रहा। यहां एक निर्माण को तोड़ने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची थी, लेकिन कार्रवाई शुरू होते ही विरोध की स्थिति बन गई। टीम ने दो दीवारें तोड़ीं, इसके बाद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी और अमले को वापस लौटना पड़ा। इस तरह जहां खजूरीकलां और करोंद में निगम ने जेसीबी चलाकर निर्माण हटाए, वहीं अरेरा कॉलोनी में कार्रवाई अधूरी रह गई। तीन इलाकों में कार्रवाई, लेकिन नतीजे अलग-अलग रहे। खजूरीकलां और करोंद में अवैध विकास कार्यों पर बुलडोजर चला, जबकि अरेरा कॉलोनी में विरोध के बाद निगम की कार्रवाई रुक गई। अब देखना होगा कि निगम यहां दोबारा कार्रवाई कब करता है और शहर में नियम विरुद्ध विकसित हो रही अन्य कॉलोनियों पर कब तक शिकंजा कसता है।