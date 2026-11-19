भोपाल के आयुष अस्पताल अपग्रेड: खुशीलाल का हर्बल गार्डन आम लोगों के लिए ओपन,होम्योपैथी में मिलेंगे प्राइवेट रूम
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल Published by: Sandeep Kumar Tiwari Updated Thu, 19 Nov 2026 06:08 PM IST
सार
भोपाल के आयुष चिकित्सा संस्थानों में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। पं. खुशीलाल आयुर्वेदिक संस्थान का हर्बल गार्डन आम लोगों और स्कूली बच्चों के लिए खुलेगा। विद्यार्थियों से 10 रुपये शुल्क लिया जाएगा। पंचकर्म सेंटर आधुनिक होगा। वहीं, शासकीय होम्योपैथी अस्पताल में उचित दर पर प्राइवेट रूम मिलेंगे। 200 बिस्तरों का बालिका छात्रावास बनाने, लैब और ऑपरेशन थिएटर अपग्रेड करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है।
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विस्तार
राजधानी के आयुष चिकित्सा संस्थानों में मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने और अस्पतालों को आधुनिक बनाने की तैयारी की जा रही है। पं. खुशीलाल आयुर्वेदिक संस्थान का हर्बल गार्डन अब आम लोगों और स्कूली बच्चों के लिए खोला जाएगा। वहीं, शासकीय होम्योपैथिक कॉलेज के अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने के लिए उचित दर पर प्राइवेट रूम उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही पंचकर्म सेंटर के आधुनिकीकरण, ऑपरेशन थिएटर, जांच प्रयोगशालाओं और चिकित्सा उपकरणों को अपग्रेड करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। गुरुवार को संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा की अध्यक्षता में पं. खुशीलाल आयुर्वेद संस्थान परिसर में आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों की कार्यकारिणी समितियों की बैठक हुई। इसमें अस्पतालों की चिकित्सा सेवाओं, भवनों और शैक्षणिक सुविधाओं को बेहतर बनाने से जुड़े कई प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए।
10 रुपये में देख सकेंगे हर्बल गार्डन
पं. खुशीलाल आयुर्वेद संस्थान परिसर में तैयार हर्बल गार्डन को स्कूली बच्चों के लिए खोलने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। स्कूल अपने विद्यार्थियों को यहां भ्रमण करा सकेंगे, जहां उन्हें विभिन्न आयुर्वेदिक औषधीय पौधों की जानकारी मिलेगी। इसके लिए प्रति विद्यार्थी 10 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं, पंचकर्म सुपर स्पेशियलिटी एवं वेलनेस सेंटर को आधुनिक बनाने के लिए स्टीम चैंबर और केरल की पारंपरिक औषधियों के उपयोग की अनुमति दी गई है। फार्मेसी भवन के निर्माण कार्यों की समीक्षा के साथ महाविद्यालय और संबद्ध अस्पताल के भवनों की मरम्मत समय-सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए गए।
होम्योपैथी अस्पताल में मिलेंगे प्राइवेट रूम
शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय और हकीम सैयद जिया उल हसन शासकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय की बैठक में मरीजों की सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया। होम्योपैथी अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों के लिए उचित दर पर प्राइवेट रूम उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा ओटी, ओपीडी, जांच प्रयोगशालाओं और नेत्र रोग विभाग का आधुनिकीकरण किया जाएगा। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर के लिए जरूरी उपकरण खरीदने और पैथोलॉजी लैब को अपग्रेड करने की भी सैद्धांतिक सहमति दी गई।
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200 बिस्तरों का बालिका छात्रावास भी बनेगा
आयुष परिसर में 200 बिस्तरों वाले बालिका छात्रावास के निर्माण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अग्निशमन उपकरण और ईटीपी संयंत्र लगाने के प्रस्ताव को भी सैद्धांतिक मंजूरी मिली है।
यह भी पढ़ें-एमपी कांग्रेस का चुनावी दांव: प्रदेश की हर विधानसभा में तैयार करेगी 5 महिला चेहरों की टीम, 230 सीटों पर तलाश
लैब से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक बढ़ेंगे संसाधन
खुशीलाल आयुर्वेद संस्थान में केंद्रीय प्रयोगशाला को एनएबीएल मान्यता के लिए तैयार किया जाएगा। इसके लिए पांच सेल काउंटर सहित आवश्यक उपकरण खरीदने की अनुमति दी गई है। अस्पताल की जांच प्रयोगशालाओं, शल्य चिकित्सा विभाग और स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के ओटी, ओपीडी और आईपीडी के लिए भी उपकरण खरीदे जाएंगे। डिजिटल एक्स-रे मशीन, अग्निशमन उपकरण और जांच प्रयोगशालाओं में सीसीटीवी लगाने का अनुमोदन किया गया है। संस्थान में आयुर्वेदिक उपचार के जरिए सिकल सेल बीमारी पर चलाए गए शोध प्रोजेक्ट के सकारात्मक परिणामों की जानकारी भी बैठक में दी गई। धार और बड़वानी सहित प्रदेश के चार अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों में किए गए इस अध्ययन की शोध रिपोर्ट तैयार की गई है। वहीं, पीजी विद्यार्थियों के शोध को पेटेंट कराने में मदद देने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए।
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10 रुपये में देख सकेंगे हर्बल गार्डन
पं. खुशीलाल आयुर्वेद संस्थान परिसर में तैयार हर्बल गार्डन को स्कूली बच्चों के लिए खोलने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। स्कूल अपने विद्यार्थियों को यहां भ्रमण करा सकेंगे, जहां उन्हें विभिन्न आयुर्वेदिक औषधीय पौधों की जानकारी मिलेगी। इसके लिए प्रति विद्यार्थी 10 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं, पंचकर्म सुपर स्पेशियलिटी एवं वेलनेस सेंटर को आधुनिक बनाने के लिए स्टीम चैंबर और केरल की पारंपरिक औषधियों के उपयोग की अनुमति दी गई है। फार्मेसी भवन के निर्माण कार्यों की समीक्षा के साथ महाविद्यालय और संबद्ध अस्पताल के भवनों की मरम्मत समय-सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए गए।
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होम्योपैथी अस्पताल में मिलेंगे प्राइवेट रूम
शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय और हकीम सैयद जिया उल हसन शासकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय की बैठक में मरीजों की सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया। होम्योपैथी अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों के लिए उचित दर पर प्राइवेट रूम उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा ओटी, ओपीडी, जांच प्रयोगशालाओं और नेत्र रोग विभाग का आधुनिकीकरण किया जाएगा। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर के लिए जरूरी उपकरण खरीदने और पैथोलॉजी लैब को अपग्रेड करने की भी सैद्धांतिक सहमति दी गई।
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200 बिस्तरों का बालिका छात्रावास भी बनेगा
आयुष परिसर में 200 बिस्तरों वाले बालिका छात्रावास के निर्माण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अग्निशमन उपकरण और ईटीपी संयंत्र लगाने के प्रस्ताव को भी सैद्धांतिक मंजूरी मिली है।
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लैब से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक बढ़ेंगे संसाधन
खुशीलाल आयुर्वेद संस्थान में केंद्रीय प्रयोगशाला को एनएबीएल मान्यता के लिए तैयार किया जाएगा। इसके लिए पांच सेल काउंटर सहित आवश्यक उपकरण खरीदने की अनुमति दी गई है। अस्पताल की जांच प्रयोगशालाओं, शल्य चिकित्सा विभाग और स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के ओटी, ओपीडी और आईपीडी के लिए भी उपकरण खरीदे जाएंगे। डिजिटल एक्स-रे मशीन, अग्निशमन उपकरण और जांच प्रयोगशालाओं में सीसीटीवी लगाने का अनुमोदन किया गया है। संस्थान में आयुर्वेदिक उपचार के जरिए सिकल सेल बीमारी पर चलाए गए शोध प्रोजेक्ट के सकारात्मक परिणामों की जानकारी भी बैठक में दी गई। धार और बड़वानी सहित प्रदेश के चार अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों में किए गए इस अध्ययन की शोध रिपोर्ट तैयार की गई है। वहीं, पीजी विद्यार्थियों के शोध को पेटेंट कराने में मदद देने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए।