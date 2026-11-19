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पं. खुशीलाल आयुर्वेद संस्थान परिसर में तैयार हर्बल गार्डन को स्कूली बच्चों के लिए खोलने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। स्कूल अपने विद्यार्थियों को यहां भ्रमण करा सकेंगे, जहां उन्हें विभिन्न आयुर्वेदिक औषधीय पौधों की जानकारी मिलेगी। इसके लिए प्रति विद्यार्थी 10 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं, पंचकर्म सुपर स्पेशियलिटी एवं वेलनेस सेंटर को आधुनिक बनाने के लिए स्टीम चैंबर और केरल की पारंपरिक औषधियों के उपयोग की अनुमति दी गई है। फार्मेसी भवन के निर्माण कार्यों की समीक्षा के साथ महाविद्यालय और संबद्ध अस्पताल के भवनों की मरम्मत समय-सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए गए।शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय और हकीम सैयद जिया उल हसन शासकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय की बैठक में मरीजों की सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया। होम्योपैथी अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों के लिए उचित दर पर प्राइवेट रूम उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा ओटी, ओपीडी, जांच प्रयोगशालाओं और नेत्र रोग विभाग का आधुनिकीकरण किया जाएगा। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर के लिए जरूरी उपकरण खरीदने और पैथोलॉजी लैब को अपग्रेड करने की भी सैद्धांतिक सहमति दी गई।आयुष परिसर में 200 बिस्तरों वाले बालिका छात्रावास के निर्माण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अग्निशमन उपकरण और ईटीपी संयंत्र लगाने के प्रस्ताव को भी सैद्धांतिक मंजूरी मिली है।खुशीलाल आयुर्वेद संस्थान में केंद्रीय प्रयोगशाला को एनएबीएल मान्यता के लिए तैयार किया जाएगा। इसके लिए पांच सेल काउंटर सहित आवश्यक उपकरण खरीदने की अनुमति दी गई है। अस्पताल की जांच प्रयोगशालाओं, शल्य चिकित्सा विभाग और स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के ओटी, ओपीडी और आईपीडी के लिए भी उपकरण खरीदे जाएंगे। डिजिटल एक्स-रे मशीन, अग्निशमन उपकरण और जांच प्रयोगशालाओं में सीसीटीवी लगाने का अनुमोदन किया गया है। संस्थान में आयुर्वेदिक उपचार के जरिए सिकल सेल बीमारी पर चलाए गए शोध प्रोजेक्ट के सकारात्मक परिणामों की जानकारी भी बैठक में दी गई। धार और बड़वानी सहित प्रदेश के चार अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों में किए गए इस अध्ययन की शोध रिपोर्ट तैयार की गई है। वहीं, पीजी विद्यार्थियों के शोध को पेटेंट कराने में मदद देने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए।