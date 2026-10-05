मध्यप्रदेश: दिवाली पर नहीं उजड़ेगी रोजी-रोटी! वेंडर्स को लेकर एनएचआरसी का बड़ा आदेश

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नवरात्रि, दीपावली और छठ पूजा के दौरान सड़क किनारे सामान बेचने वाले वेंडर्स, ठेले वालों, कुम्हारों और छोटे व्यापारियों को बेवजह हटाने या उनकी रोजी-रोटी प्रभावित करने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि त्योहारों के दौरान स्थानीय वेंडर्स की आजीविका और मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। किसी वेंडर को अनावश्यक रूप से हटाया न जाए और न ही उसका सामान जब्त किया जाए।