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छात्रावास में सिंघार ने अपने प्रयासों और निधि से स्थापित कम्प्यूटर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि पिछले दौरे के दौरान विद्यार्थियों ने पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं और डिजिटल शिक्षा के लिए लाइब्रेरी की मांग की थी। इसके बाद उन्होंने कम्प्यूटर लाइब्रेरी की व्यवस्था कराई, ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर संसाधन मिल सकें।लाइब्रेरी के उद्घाटन के बाद सिंघार ने छात्रावास का निरीक्षण किया। यहां जर्जर इमारत, नहाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव और विद्यार्थियों की दूसरी समस्याएं सामने आईं। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक छात्रावास है, जहां प्रदेश के कई बड़े नेताओं ने पढ़ाई की है, लेकिन आज इसकी स्थिति चिंताजनक है। सिंघार ने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के साथ रहने और दैनिक जरूरतों की सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। आदिवासी और दलित विद्यार्थियों के छात्रावासों की स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एक तरफ आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी विद्यार्थियों के छात्रावास बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि आदिवासी और दलित समाज के अधिकारों और सुविधाओं को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। सिंघार ने बताया कि कुछ महीने पहले भी उन्होंने छात्रावास का दौरा कर विद्यार्थियों की समस्याएं उठाई थीं। इसके बावजूद व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ। उन्होंने सरकार से मांग की कि छात्रावासों की मरम्मत कराई जाए और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण के साथ जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।