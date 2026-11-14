एमपी विधानसभा में जनता के सवालों के लिए घटा समय, पांच साल में 78 दिन चला सदन; तीन साल में 56 दिन हुई कार्यवाही

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विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों और सरकार के कामकाज का हिसाब मांगने के लिए विधायकों को सदन में पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है। मध्यप्रदेश में विधानसभा की बैठकों की अवधि लगातार सिमट रही है। पिछले कार्यकाल में पांच साल के दौरान सदन की कार्यवाही 78 दिन ही चली थी, जबकि मौजूदा 16वीं विधानसभा के गठन के बाद करीब तीन साल में 56 दिन कार्यवाही हुई है। अब 7 दिसंबर से शुरू होने वाला शीतकालीन सत्र भी महज पांच दिन का होगा। विधानसभा का मंच जनता से जुड़े सवालों पर सरकार को जवाबदेह बनाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। यहां विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं के साथ प्रदेश की नीतियों, विकास कार्यों, किसानों, युवाओं, कर्मचारियों और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। लेकिन सत्र की अवधि कम होने से इन विषयों पर चर्चा के लिए समय सीमित होता जा रहा है।