बीएमएचआरसी: डेढ़ साल से पानी की बूंद तक नहीं निगल पा रहा था युवक, डॉक्टरों ने बड़ी आंत से बना दी नई भोजन नली

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मरीज ने करीब डेढ़ साल पहले एसिड पी लिया था। इससे उसकी आहार नली बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और धीरे-धीरे पूरी तरह बंद हो गई। डॉक्टरों ने एंडोस्कोपी के जरिए बंद नली खोलने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। आहार नली पूरी तरह बंद होने के कारण स्टेंट डालने का विकल्प भी नहीं था। मरीज को पोषण देने के लिए छोटी आंत तक पहुंचने वाला वैकल्पिक रास्ता बनाया गया था। इसके जरिए तरल भोजन दिया जा रहा था, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं था।बीएमएचआरसी के उदर रोग शल्यक्रिया विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. प्रमोद वर्मा के मुताबिक, एसिड से मरीज का आमाशय भी क्षतिग्रस्त हो चुका था। ऐसे में आमाशय से नई आहार नली बनाना संभव नहीं था। डॉक्टरों ने बड़ी आंत के स्वस्थ हिस्से का इस्तेमाल करने का फैसला किया। सर्जरी के दौरान बड़ी आंत का करीब 20 सेंटीमीटर हिस्सा सावधानी से अलग किया गया। उसकी रक्त आपूर्ति सुरक्षित रखते हुए उसे ऊपर ले जाकर आहार नली के स्वस्थ हिस्से से जोड़ा गया। दूसरे सिरे को छोटी आंत से जोड़कर भोजन के लिए नया रास्ता तैयार किया गया। बड़ी आंत के बचे हुए हिस्से को भी दोबारा जोड़ दिया गया। इस जटिल प्रक्रिया को चिकित्सा भाषा में कोलोनिक इंटरपोजिशन फॉर ईसोफेजियल रिप्लेसमेंट कहा जाता है।सीटीवीएस विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. गिरिराज गर्ग ने बताया कि सर्जरी में सबसे बड़ी चुनौती बड़ी आंत के हिस्से को निर्धारित रास्ते से ऊपर ले जाकर सुरक्षित तरीके से जोड़ना था। पुरानी एसिड इंजरी के कारण ऊतकों में आए बदलावों ने ऑपरेशन को और चुनौतीपूर्ण बना दिया था। उदर रोग शल्यक्रिया और सीटीवीएस विभाग की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। सर्जरी के बाद मरीज ने दोबारा मुंह से भोजन लेना शुरू कर दिया है। उसे अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। उपचार आयुष्मान भारत योजना के तहत पूरी तरह निःशुल्क किया गया। बीएमएचआरसी की प्रभारी निदेशक डॉ. मनीषा श्रीवास्तव ने कहा कि इस तरह की सर्जरी बेहद जटिल होती है। विशेषज्ञ डॉक्टरों के आपसी समन्वय से मरीज के लिए भोजन का नया रास्ता तैयार करना संभव हुआ है। सर्जरी करने वाली टीम में डॉ. प्रमोद वर्मा, डॉ. गिरिराज गर्ग, डॉ. अनुराग यादव और डॉ. शिल्पा तिवारी शामिल रहे।