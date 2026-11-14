मध्यप्रदेश: एमपी का क्षेत्रफल दोगुना, लेकिन तमिलनाडु से आधे थाने; पुलिस की मौजूदगी राष्ट्रीय औसत से कम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Sun, 15 Nov 2026 06:46 AM IST
सार
मध्यप्रदेश का क्षेत्रफल तमिलनाडु से दोगुने से भी अधिक है, लेकिन यहां पुलिस थानों की संख्या उससे आधी से भी कम है। पुलिस की क्षेत्रीय मौजूदगी भी राष्ट्रीय औसत के आधे से कम है। पुलिस की सांख्यिकी रिपोर्ट में सामने आए ये आंकड़े प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस नेटवर्क की सीमाओं को उजागर करते हैं।
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विस्तार
मध्यप्रदेश में कानून-व्यवस्था संभालने वाली पुलिस के सामने भौगोलिक विस्तार एक बड़ी चुनौती है। प्रदेश का क्षेत्रफल 3.08 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इतने बड़े इलाके में पुलिस थानों की संख्या महज 1175 है। इसके उलट तमिलनाडु का क्षेत्रफल मध्यप्रदेश के मुकाबले आधे से भी कम यानी करीब 1.30 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन वहां 2394 पुलिस थाने हैं। यानी मध्यप्रदेश से करीब दोगुने थाने तमिलनाडु में संचालित हो रहे हैं। यह अंतर प्रदेश में पुलिस की पहुंच और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करता है। मध्यप्रदेश पुलिस की वर्ष 2025 की सांख्यिकी रिपोर्ट में यह तस्वीर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पुलिस की मौजूदगी 40.87 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 83.81 है। इस लिहाज से मध्यप्रदेश में पुलिस की क्षेत्रीय मौजूदगी राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है।
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कम आबादी घनत्व भी बड़ी चुनौती
प्रदेश में आबादी का फैलाव भी पुलिस व्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ है। मध्यप्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर 236 लोग रहते हैं, जबकि देश का औसत 382 है। कम आबादी घनत्व के कारण प्रदेश के कई इलाकों में बस्तियां दूर-दूर तक फैली हुई हैं। ऐसे में सीमित थानों और पुलिस बल के सहारे बड़े क्षेत्र में निगरानी, गश्त और आपात स्थिति में समय पर पहुंचना आसान नहीं होता। अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस थानों की कम संख्या का असर लोगों तक सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावी पहुंच पर पड़ सकता है।
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दूसरे राज्यों में भी एमपी से ज्यादा थाने
पुलिस थानों की संख्या के मामले में कई अन्य राज्य भी मध्यप्रदेश से आगे हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल करीब 2.40 लाख वर्ग किलोमीटर है और वहां 1923 पुलिस थाने हैं। महाराष्ट्र में 3.07 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1193 थाने हैं। आंध्र प्रदेश में 1.62 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के लिए 1029 थाने हैं। कर्नाटक में 1.93 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1063 पुलिस थाने हैं। वहीं, बिहार का क्षेत्रफल महज 94,163 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन वहां भी 1096 पुलिस थाने हैं।रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि मध्यप्रदेश में पुलिस व्यवस्था के सामने केवल अपराध नियंत्रण ही नहीं, बल्कि बड़े भौगोलिक क्षेत्र में सुरक्षा सेवाएं पहुंचाने की चुनौती भी है। दूर-दराज के गांवों और बस्तियों में पुलिस की पहुंच, नियमित गश्त और घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई के लिए थानों का पर्याप्त नेटवर्क महत्वपूर्ण है।
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कम आबादी घनत्व भी बड़ी चुनौती
प्रदेश में आबादी का फैलाव भी पुलिस व्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ है। मध्यप्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर 236 लोग रहते हैं, जबकि देश का औसत 382 है। कम आबादी घनत्व के कारण प्रदेश के कई इलाकों में बस्तियां दूर-दूर तक फैली हुई हैं। ऐसे में सीमित थानों और पुलिस बल के सहारे बड़े क्षेत्र में निगरानी, गश्त और आपात स्थिति में समय पर पहुंचना आसान नहीं होता। अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस थानों की कम संख्या का असर लोगों तक सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावी पहुंच पर पड़ सकता है।
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दूसरे राज्यों में भी एमपी से ज्यादा थाने
पुलिस थानों की संख्या के मामले में कई अन्य राज्य भी मध्यप्रदेश से आगे हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल करीब 2.40 लाख वर्ग किलोमीटर है और वहां 1923 पुलिस थाने हैं। महाराष्ट्र में 3.07 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1193 थाने हैं। आंध्र प्रदेश में 1.62 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के लिए 1029 थाने हैं। कर्नाटक में 1.93 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1063 पुलिस थाने हैं। वहीं, बिहार का क्षेत्रफल महज 94,163 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन वहां भी 1096 पुलिस थाने हैं।रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि मध्यप्रदेश में पुलिस व्यवस्था के सामने केवल अपराध नियंत्रण ही नहीं, बल्कि बड़े भौगोलिक क्षेत्र में सुरक्षा सेवाएं पहुंचाने की चुनौती भी है। दूर-दराज के गांवों और बस्तियों में पुलिस की पहुंच, नियमित गश्त और घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई के लिए थानों का पर्याप्त नेटवर्क महत्वपूर्ण है।