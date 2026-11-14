मध्यप्रदेश: एमपी का क्षेत्रफल दोगुना, लेकिन तमिलनाडु से आधे थाने; पुलिस की मौजूदगी राष्ट्रीय औसत से कम

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मध्यप्रदेश में कानून-व्यवस्था संभालने वाली पुलिस के सामने भौगोलिक विस्तार एक बड़ी चुनौती है। प्रदेश का क्षेत्रफल 3.08 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इतने बड़े इलाके में पुलिस थानों की संख्या महज 1175 है। इसके उलट तमिलनाडु का क्षेत्रफल मध्यप्रदेश के मुकाबले आधे से भी कम यानी करीब 1.30 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन वहां 2394 पुलिस थाने हैं। यानी मध्यप्रदेश से करीब दोगुने थाने तमिलनाडु में संचालित हो रहे हैं। यह अंतर प्रदेश में पुलिस की पहुंच और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करता है। मध्यप्रदेश पुलिस की वर्ष 2025 की सांख्यिकी रिपोर्ट में यह तस्वीर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पुलिस की मौजूदगी 40.87 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 83.81 है। इस लिहाज से मध्यप्रदेश में पुलिस की क्षेत्रीय मौजूदगी राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है।