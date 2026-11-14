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भोपाल में आज: दिव्यांगों के विंटर गेम्स, नारी शक्ति के लिए हॉकी वॉकथॉन; शाम को छठ घाटों पर उमड़ेगी भीड़

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Published by: Anand Pawar Updated Sun, 15 Nov 2026 06:46 AM IST

सार राजधानी में रविवार को खेल, सामाजिक सरोकार और धार्मिक आयोजनों की रौनक रहेगी। टीटी नगर स्टेडियम में दिव्यांगजनों के लिए विंटर गेम्स आयोजित होंगे, वहीं नारी शक्ति को समर्पित हॉकी वॉकथॉन निकाली जाएगी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज यादव मीडिया से चर्चा करेंगे। शाम को छठ महापर्व के अवसर पर शहर के विभिन्न घाटों पर व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। शीतलदास की बगिया में दीपदान और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे।



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