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एमपी: जनजातीय गौरव दिवस पर आज डही आएंगे राज्यपाल और सीएम, पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे संबोधित

Sun, 15 Nov 2026 06:47 AM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Sun, 15 Nov 2026 06:47 AM IST
सार

भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आज मध्यप्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। धार के डही में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल होंगे।

 

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MP: Governor and CM to Attend Tribal Pride Day Event in Dahi; PM Modi to Address People Virtually
भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर रविवार को मध्यप्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर धार जिले के डही में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़कर लोगों को संबोधित करेंगे। राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल होंगे। समारोह में डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण भी किया जाएगा। इससे धार और आलीराजपुर जिले के किसानों को सिंचाई के लिए नर्मदा का पानी मिल सकेगा। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रदेश में 14 से 16 नवंबर तक तीन दिवसीय आयोजन हो रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम 15 नवंबर को डही में होगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान धार में रोड शो भी करेंगे और ग्रामीणों से संवाद कर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेंगे। वे हितग्राहियों से योजनाओं का लाभ मिलने के बारे में भी फीडबैक लेंगे।
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सिंचाई परियोजना से किसानों को मिलेगी राहत
कार्यक्रम में डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण प्रमुख रहेगा। इस परियोजना से धार और आलीराजपुर के किसानों को नर्मदा का पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध होगा। इससे आदिवासी अंचल में खेती का रकबा बढ़ाने और कृषि गतिविधियों को विस्तार देने में मदद मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री धार जिले में मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत पात्र पट्टाधारियों के भूखंड और मकानों की रजिस्ट्री भी कराएंगे। इसके साथ ही जिले में करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की सौगात देंगे। 
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जोबट में भी होंगे आयोजन, 16 को खंडवा और ब्यौहारी में कार्यक्रम
डही के अलावा आलीराजपुर जिले के जोबट में भी जनजातीय गौरव दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। समारोह में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। तीन दिवसीय आयोजन के अंतिम दिन 16 नवंबर को खंडवा जिले और शहडोल जिले के ब्यौहारी में कार्यक्रम होंगे। इन आयोजनों के जरिए भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय नायकों के योगदान को याद किया जाएगा। साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में चल रही विकास और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी।
 
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