एमपी: जनजातीय गौरव दिवस पर आज डही आएंगे राज्यपाल और सीएम, पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे संबोधित

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भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर रविवार को मध्यप्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर धार जिले के डही में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़कर लोगों को संबोधित करेंगे। राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल होंगे। समारोह में डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण भी किया जाएगा। इससे धार और आलीराजपुर जिले के किसानों को सिंचाई के लिए नर्मदा का पानी मिल सकेगा। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रदेश में 14 से 16 नवंबर तक तीन दिवसीय आयोजन हो रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम 15 नवंबर को डही में होगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान धार में रोड शो भी करेंगे और ग्रामीणों से संवाद कर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेंगे। वे हितग्राहियों से योजनाओं का लाभ मिलने के बारे में भी फीडबैक लेंगे।