एमपी: सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के सहायक संचालक के ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा, 7.60 करोड़ की संपत्ति का खुलासा

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सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पचमढ़ी में पदस्थ सहायक संचालक संजीव कुमार शर्मा के ठिकानों पर शनिवार को लोकायुक्त पुलिस ने छापेमारी की। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत पर लोकायुक्त की टीम ने पचमढ़ी स्थित उनके सरकारी आवास और कार्यालय के साथ छिंदवाड़ा स्थित निजी निवास पर एक साथ तलाशी ली। शुरुआती जांच में करीब 7.60 करोड़ रुपये की संपत्ति का पता चला है। इसमें 2.52 किलो सोना, नकदी, वाहन, होटल और रिसॉर्ट के साथ जमीनों से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं। लोकायुक्त पुलिस के अनुसार, संजीव कुमार शर्मा पर अपनी पत्नी और अन्य निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने की जानकारी मिली थी। इस पर उप पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने प्राथमिक सत्यापन किया। इसमें उनकी आय से अधिक संपत्ति होने की आशंका सामने आई। इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त किया गया। शनिवार, 14 नवंबर को पुलिस उप महानिरीक्षक मनोज कुमार सिंह के मार्गदर्शन में गठित टीमों ने कार्रवाई शुरू की।