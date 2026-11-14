भाेपाल: कैलाश सारंग की पुण्यतिथि पर मातृ-पितृ भक्ति दिवस, बुजुर्गों के पैर पखारकर लिया आशीर्वाद

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भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य स्व. कैलाश नारायण सारंग की पुण्यतिथि पर शनिवार को देशभर में मातृ-पितृ भक्ति दिवस मनाया गया। इस मौके पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने भोपाल की नरेला विधानसभा के विभिन्न वार्डों में आयोजित कार्यक्रमों में बुजुर्गों के पैर पखारे, आरती उतारी और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान बुजुर्गों का सम्मान करने के साथ युवाओं से माता-पिता और समाज के वरिष्ठजनों की सेवा का संकल्प लेने की अपील की गई। नरेला विधानसभा के वार्ड क्रमांक 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 58, 59, 69, 70 और 71 में कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंत्री सारंग ने कहा कि समाज का प्रत्येक बुजुर्ग हमारे माता-पिता के समान है। उनकी सेवा और सम्मान करना केवल परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि पिछले सात वर्षों से यह आयोजन किया जा रहा है। अब इसमें देशभर से बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं।