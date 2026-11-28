केंद्र सरकार परिसीमन के जरिए लोकसभा सीटों की संख्या 50 फीसदी तक बढ़ाने की तैयारी में है। देश में लोकसभा और विधानसभा की सीटें 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के प्रस्ताव का असर मध्यप्रदेश पर भी पड़ेगा। प्रस्तावित फॉर्मूले के तहत प्रदेश में लोकसभा की मौजूदा 29 सीटें बढ़कर 44 हो सकती हैं। वहीं, विधानसभा की 230 सीटों की संख्या बढ़कर 345 होने का अनुमान है। हालांकि, सीटों की वास्तविक संख्या परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। दरअसल, शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट ने परिसिमन संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। इससे सभी राज्यों की सीटों में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी। इससे महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता साफ होगा।

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