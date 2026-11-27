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मध्य प्रदेश पुलिस के 277 अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस महानिदेशक की प्रशस्ति रोल (डीजीसीआर) से सम्मानित किया गया। शुक्रवार को भोपाल की आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी में आयोजित समारोह में डीजीपी कैलाश मकवाना ने पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में अच्छे काम का पुरस्कार समय पर मिलना चाहिए। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और दूसरे पुलिसकर्मियों को भी बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलती है। वहीं, लापरवाही और अनियमितता के मामलों में जवाबदेही तय कर कार्रवाई भी जरूरी है। डीजीपी ने पुलिस इकाइयों के प्रमुखों से कहा कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के अच्छे काम को पहचानें और पुरस्कार के प्रस्ताव भेजने में देरी न करें। उन्होंने बताया कि अब पुलिस मुख्यालय में पुरस्कार के प्रस्ताव मिलने पर जल्द आदेश जारी किए जा रहे हैं। असाधारण काम करने वाले पुलिसकर्मियों को उसी दिन भी पुरस्कृत किया जा रहा है। उन्होंने ट्रेन में गिर रही महिला की जान बचाने वाले एक पुलिसकर्मी का उदाहरण देते हुए बताया कि उसे 10 हजार रुपये का पुरस्कार एक दिन के भीतर दिया गया।