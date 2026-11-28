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मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अगले साल बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। प्रदेश सरकार पदोन्नति और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से खाली हुए एक लाख से अधिक पदों को भरने की तैयारी में है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) सभी विभागों से रिक्त पदों की वास्तविक संख्या और उन पर की जाने वाली भर्तियों का ब्योरा जुटा रहा है। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने विभागों से दोबारा जानकारी मांगी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किस विभाग में कितने पदों पर नई नियुक्तियां की जा सकती हैं। दरअसल, सरकार ने पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब तक 68,473 अधिकारियों और कर्मचारियों को उच्च पदों पर पदोन्नत किया है। इससे निचले स्तर के कई पद खाली हुए हैं। इसके अलावा हर साल बड़ी संख्या में कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने से भी विभागों में रिक्तियां बढ़ रही हैं। सरकार अब इन दोनों कारणों से खाली हुए पदों को भर्ती के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है।