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सेना दिवस के अवसर पर 15 जनवरी को भोपाल में तीनों सेनाओं के 4000 से अधिक जवान और अधिकारी पहुंचेंगे। इनमें थल सेना, वायु सेना और नौसेना के जवान शामिल होंगे। आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कार्यक्रम के दौरान तीनों सेनाएं अपनी ताकत, आधुनिक उपकरणों और विशेष कौशल का प्रदर्शन करेंगी। सेना दिवस का मुख्य आयोजन बीएचईएल क्षेत्र में होगा। इसके अलावा थल सेना, वायु सेना और नौसेना की ओर से अलग-अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। थल सेना अपने टैंकों और अन्य सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन करेगी। वायु सेना की ओर से एयर शो आयोजित किया जाएगा। वहीं, नौसेना के जवान हेलीकॉप्टर से पानी में उतरने के अपने विशेष कौशल का प्रदर्शन करेंगे।