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राज्य सरकार एक बार फिर बाजार से 1500 करोड़ रुपये का कर्ज लेने जा रही है। यह कर्ज एक दिसंबर को भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से लिया जाएगा। सरकार के मुताबिक, यह राशि केंद्र से तय उधारी सीमा के भीतर है। इस राशि का उपयोग मुख्य रूप से सड़क, सिंचाई, बिजली और दूसरी बुनियादी सुविधाओं के विकास में किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश का पूंजीगत खर्च एक लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। प्रस्तावित 1500 करोड़ रुपये का कर्ज तीन हिस्सों में लिया जाएगा। प्रत्येक हिस्से में 500 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश की कुल उधारी सीमा करीब 87 हजार करोड़ रुपये तय की है। शुरुआती नौ महीने के लिए 58 हजार 274 करोड़ रुपये की बाजार उधारी की अनुमति मिली है। नवंबर तक सरकार 51 हजार 900 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। अब नया कर्ज भी इसी स्वीकृत सीमा के भीतर लिया जाएगा।