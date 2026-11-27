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मंडला जिले के विकास को लेकर भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर सचिव लक्ष्मण सिंह मरकाम के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। पहले मरकाम ने मंडला के पिछड़ेपन और विकास के लिए मिले अवसरों का इस्तेमाल नहीं होने पर सवाल उठाए। इस पर सांसद कुलस्ते ने उन्हें राजनीति करने के बजाय चुनाव लड़ने की सलाह दी। अब मरकाम ने वीडियो जारी कर पलटवार किया है। मरकाम ने कुलस्ते को उनके केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री के कार्यकाल की याद दिलाते हुए पूछा कि उस समय मंडला में मेडिकल कॉलेज का प्रोजेक्ट आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? दरअसल, विवाद की शुरुआत बुधवार को मरकाम के मंडला दौरे से हुई। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों और युवाओं से बातचीत में कहा था कि जिले में विकास की काफी संभावनाएं थीं, लेकिन उनका अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका। उन्होंने जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे।