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मध्यप्रदेश कांग्रेस अब संगठन में केवल पद बांटने के बजाय पदाधिकारियों की सक्रियता और जमीनी कामकाज का हिसाब लेने की तैयारी में है। ग्राम पंचायत से लेकर मंडल और ब्लॉक कमेटियों तक की समीक्षा होगी। आंदोलनों में कौन सक्रिय रहा और कौन जिम्मेदारी मिलने के बाद भी निष्क्रिय है, इसका आकलन भी किया जाएगा। भोपाल में हुई विधानसभा प्रभारियों की कार्यशाला से कांग्रेस की इसी संगठनात्मक कवायद के संकेत मिले हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में शनिवार को प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में यह कार्यशाला हुई। इसमें प्रदेशभर के विधानसभा प्रभारियों को पहले सौंपे गए संगठनात्मक दायित्वों की प्रगति का हिसाब देने और जमीनी स्तर पर संगठन की स्थिति का आकलन करने पर चर्चा हुई।