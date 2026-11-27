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प्रदेश में केंद्र सरकार के जन-परिचय प्लेटफॉर्म को लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसके जरिए नागरिक एक ही लॉगिन आईडी से प्रदेश सरकार के साथ केंद्र और दूसरे राज्यों की विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे। अगले एक-दो महीने में प्रदेश के सभी विभागों के पोर्टल और एप्लीकेशन को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने की योजना है। इस संबंध में शुक्रवार को भोपाल की आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों को जन-परिचय के इस्तेमाल और इसके एकीकरण की जानकारी दी गई।