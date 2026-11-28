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केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा में भोपाल हवाई अड्डे पर बड़ी चूक का मामला सामने आया है। केंद्रीय मंत्री के कार्यालय ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखकर इस गंभीर लापरवाही पर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। 23 नवंबर को भोपाल से दिल्ली की यात्रा के दौरान जेट प्लस सुरक्षा प्राप्त केंद्रीय मंत्री को यात्रियों की भीड़ के बीच एयरोब्रिज पर रुकना पड़ा। इसके अलावा इंडिगो एयरलाइन ने बिना पूर्व सूचना दिए विमान और उनकी सीट में भी बदलाव कर दिया।