एमपी: भोपाल एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान की सुरक्षा में चूक, प्रॉटोकॉल के नियमों का पालन नहीं किया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Sat, 28 Nov 2026 08:50 AM IST
सार
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की भोपाल एयरपोर्ट से दिल्ली यात्रा के दौरान सुरक्षा और प्रोटोकॉल में गंभीर लापरवाही सामने आई है। यात्रियों की भीड़ के बीच एयरोब्रिज पर रोकने और बिना सूचना विमान व सीट बदलने के मामले में मंत्री कार्यालय ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है।
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विस्तार
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा में भोपाल हवाई अड्डे पर बड़ी चूक का मामला सामने आया है। केंद्रीय मंत्री के कार्यालय ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखकर इस गंभीर लापरवाही पर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। 23 नवंबर को भोपाल से दिल्ली की यात्रा के दौरान जेट प्लस सुरक्षा प्राप्त केंद्रीय मंत्री को यात्रियों की भीड़ के बीच एयरोब्रिज पर रुकना पड़ा। इसके अलावा इंडिगो एयरलाइन ने बिना पूर्व सूचना दिए विमान और उनकी सीट में भी बदलाव कर दिया।
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एयरोब्रिज पर भीड़ और सीट में बदलाव
इंडिगो की उड़ान 6E-6259 से यात्रा के दौरान एयरलाइन प्रबंधन ने जेट प्लस सुरक्षा प्रॉटोकॉल के नियमों का पालन नहीं किया। नियम के अनुसार सुरक्षा प्राप्त विशिष्ट व्यक्ति को सभी यात्रियों के विमान में बैठने के बाद ही बोर्डिंग के लिए ले जाना चाहिए। हालांकि एयरलाइन कर्मचारियों ने केंद्रीय मंत्री को यात्रियों से भरे एयरोब्रिज की ओर भेज दिया, जिससे उन्हें सुरक्षा घेरे के बीच रास्ते में ही रुकना पड़ा। इसके अलावा इंडिगो ने उड़ान संख्या समान रहने के बावजूद विमान और मंत्री की निर्धारित सीट बदल दी। एयरलाइन ने इस बदलाव की पूर्व जानकारी मंत्री के कार्यालय या सुरक्षा अधिकारियों को नहीं दी।
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एयरपोर्ट प्रशासन की अनुपस्थिति और अव्यवस्था
केंद्रीय मंत्री के हवाई अड्डे पहुंचने पर उनका स्वागत करने और सामान संभालने के लिए कोई एयरपोर्ट अधिकारी मौजूद नहीं था। तत्कालीन एटीएम सिद्धार्थ यादव और प्रोटोकॉल कर्मचारियों की गैरमौजूदगी के कारण सुरक्षाकर्मियों ने खुद ही सामान अंदर पहुंचाया। मंत्री के निवास से निकलने से पहले ही सीआईएसएफ के संपर्क अधिकारी, हवाई अड्डा प्रशासन, तत्कालीन एटीएम और इंडिगो स्टाफ को उनके आने की सूचना दे दी गई थी। इसके बावजूद हवाई अड्डे पर भारी अव्यवस्था बनी रही। इंडिगो स्टाफ ने सहयात्रियों को भी सुरक्षा जांच और बोर्डिंग के दौरान रोककर पूछताछ की, जिससे पूरी प्रक्रिया में देरी हुई।
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उच्च अधिकारियों से कड़ी कार्रवाई की मांग
सुरक्षा अधिकारी हरेंद्र सिंह ठाकुर की लिखित रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय कृषि मंत्री के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी) भूपेंद्र सिंह परस्ते ने शिकायत दर्ज कराई है। ओएसडी ने नागरिक उड्डयन मंत्री के निजी सचिव आईएएस श्रीकेश लाठकर को पत्र भेजकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। उन्होंने पत्र की प्रतियां भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के महानिदेशक, सीआईएसएफ के महानिदेशक, इंडिगो के दिल्ली व भोपाल महाप्रबंधक, मध्य प्रदेश के राज्य सत्कार अधिकारी और भोपाल कलेक्टर को भी भेजी हैं। ओएसडी ने इस घटना को गंभीर लापरवाही करार देते हुए त्वरित जांच का अनुरोध किया है।
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एयरोब्रिज पर भीड़ और सीट में बदलाव
इंडिगो की उड़ान 6E-6259 से यात्रा के दौरान एयरलाइन प्रबंधन ने जेट प्लस सुरक्षा प्रॉटोकॉल के नियमों का पालन नहीं किया। नियम के अनुसार सुरक्षा प्राप्त विशिष्ट व्यक्ति को सभी यात्रियों के विमान में बैठने के बाद ही बोर्डिंग के लिए ले जाना चाहिए। हालांकि एयरलाइन कर्मचारियों ने केंद्रीय मंत्री को यात्रियों से भरे एयरोब्रिज की ओर भेज दिया, जिससे उन्हें सुरक्षा घेरे के बीच रास्ते में ही रुकना पड़ा। इसके अलावा इंडिगो ने उड़ान संख्या समान रहने के बावजूद विमान और मंत्री की निर्धारित सीट बदल दी। एयरलाइन ने इस बदलाव की पूर्व जानकारी मंत्री के कार्यालय या सुरक्षा अधिकारियों को नहीं दी।
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एयरपोर्ट प्रशासन की अनुपस्थिति और अव्यवस्था
केंद्रीय मंत्री के हवाई अड्डे पहुंचने पर उनका स्वागत करने और सामान संभालने के लिए कोई एयरपोर्ट अधिकारी मौजूद नहीं था। तत्कालीन एटीएम सिद्धार्थ यादव और प्रोटोकॉल कर्मचारियों की गैरमौजूदगी के कारण सुरक्षाकर्मियों ने खुद ही सामान अंदर पहुंचाया। मंत्री के निवास से निकलने से पहले ही सीआईएसएफ के संपर्क अधिकारी, हवाई अड्डा प्रशासन, तत्कालीन एटीएम और इंडिगो स्टाफ को उनके आने की सूचना दे दी गई थी। इसके बावजूद हवाई अड्डे पर भारी अव्यवस्था बनी रही। इंडिगो स्टाफ ने सहयात्रियों को भी सुरक्षा जांच और बोर्डिंग के दौरान रोककर पूछताछ की, जिससे पूरी प्रक्रिया में देरी हुई।
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उच्च अधिकारियों से कड़ी कार्रवाई की मांग
सुरक्षा अधिकारी हरेंद्र सिंह ठाकुर की लिखित रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय कृषि मंत्री के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी) भूपेंद्र सिंह परस्ते ने शिकायत दर्ज कराई है। ओएसडी ने नागरिक उड्डयन मंत्री के निजी सचिव आईएएस श्रीकेश लाठकर को पत्र भेजकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। उन्होंने पत्र की प्रतियां भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के महानिदेशक, सीआईएसएफ के महानिदेशक, इंडिगो के दिल्ली व भोपाल महाप्रबंधक, मध्य प्रदेश के राज्य सत्कार अधिकारी और भोपाल कलेक्टर को भी भेजी हैं। ओएसडी ने इस घटना को गंभीर लापरवाही करार देते हुए त्वरित जांच का अनुरोध किया है।