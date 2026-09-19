विज्ञान मेले में छात्रों की नई सोच: किसान से श्रमिक तक की समस्याओं का खोजेंगे तकनीकी हल, 100 से ज्यादा नवाचार

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राजधानी में होने वाला 13वां भोपाल विज्ञान मेला इस बार सिर्फ वैज्ञानिक मॉडल और प्रदर्शनियों तक सीमित नहीं रहेगा। विद्यार्थी खेती, फसल सुरक्षा, कृषि उत्पादों के बाजार, हाथ ठेला संचालन, श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा जैसी रोजमर्रा की समस्याओं के तकनीकी समाधान लेकर आएंगे। ‘नवाचार संगम’ में 100 से ज्यादा परियोजनाएं प्रदर्शित की जाएंगी। विज्ञान भारती मध्य भारत प्रांत, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रयास से यह मेला 22 से 26 सितंबर तक आयोजित होगा। विद्यार्थियों को समस्या की पहचान से लेकर उसके विश्लेषण, प्रयोग, मॉडल निर्माण और व्यावहारिक समाधान तैयार करने की प्रक्रिया से जोड़ा गया है।