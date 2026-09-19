एमपी: कूनो से गांधी सागर जाएगी नई मादा चीता CCB-2, अब यहां बढ़ेगा चीतों का कुनबा; 20 सितंबर को होगी शिफ्टिंग

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मध्यप्रदेश में चीता प्रोजेक्ट को कूनो से आगे बढ़ाने की कवायद जारी है। अब बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता सीसीबी-2 को कूनो नेशनल पार्क से गांधी सागर वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 20 सितंबर को उसे गांधी सागर में छोड़ेंगे। इसके साथ ही गांधी सागर में चीतों के कुनबे को बढ़ाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ेगा।