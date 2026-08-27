तेंदुओं के शिकार और अंगों की तस्करी में मुरैना से एक और आरोपी गिरफ्तार, एसटीएसएफ की कार्रवाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Thu, 27 Aug 2026 10:46 PM IST
सार
मध्य प्रदेश में तेंदुओं के शिकार और उनके अंगों की तस्करी के मामले में एसटीएसएफ ने मुरैना से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक तीन राज्यों से 15 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जबकि जांच में 10 तेंदुओं के शिकार की बात सामने आई है।
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विस्तार
प्रदेश में तेंदुओं के अवैध शिकार और उनके अंगों की तस्करी के मामले में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुरैना निवासी सुखदेव पिता सर्वेश को 26 अगस्त को पकड़ा गया। उसे शिवपुरी की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जांच में सामने आया है कि इस गिरोह ने श्योपुर और मुरैना इलाके में कम से कम 10 तेंदुओं का शिकार किया था। यह इलाका चीता लैंडस्केप के लिहाज से भी संवेदनशील माना जाता है। एसटीएसएफ ने पूर्व में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के बाद सुखदेव तक पहुंच बनाई।
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तीन राज्यों तक फैला नेटवर्क
मामले में अब तक मध्यप्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से जुड़े 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच एजेंसी को आरोपियों के कब्जे से तेंदुओं के कई अंग मिले हैं। इसके अलावा शिकार में इस्तेमाल किए गए छह लेग होल्ड ट्रैप और एक चाकू भी जब्त किया गया है। एसटीएसएफ अब यह पता लगाने में जुटी है कि तेंदुओं के शिकार के बाद उनके अंग कहां भेजे जाते थे और इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। मामले की जांच जारी है।
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