तेंदुओं के शिकार और अंगों की तस्करी में मुरैना से एक और आरोपी गिरफ्तार, एसटीएसएफ की कार्रवाई

विज्ञापन

प्रदेश में तेंदुओं के अवैध शिकार और उनके अंगों की तस्करी के मामले में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुरैना निवासी सुखदेव पिता सर्वेश को 26 अगस्त को पकड़ा गया। उसे शिवपुरी की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जांच में सामने आया है कि इस गिरोह ने श्योपुर और मुरैना इलाके में कम से कम 10 तेंदुओं का शिकार किया था। यह इलाका चीता लैंडस्केप के लिहाज से भी संवेदनशील माना जाता है। एसटीएसएफ ने पूर्व में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के बाद सुखदेव तक पहुंच बनाई।