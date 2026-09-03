मध्य प्रदेश: अब दूरदराज के जिलों में खुद पहुंचेंगे वरिष्ठ अफसर, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर सीधी निगरानी

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मध्यप्रदेश में सरकारी योजनाओं और सेवाओं से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए अब वरिष्ठ अधिकारियों को दूरदराज के जिलों में जाकर मौके पर समीक्षा करनी होगी। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को जिलों का दौरा कर शिकायतों की वास्तविक स्थिति देखने और जरूरत पड़ने पर शिकायतकर्ताओं से खुद बात करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि सिर्फ शिकायत बंद करना पर्याप्त नहीं है। अधिकारियों को यह भी पता लगाना होगा कि बार-बार शिकायत क्यों आ रही है और समस्या का स्थायी समाधान कैसे किया जा सकता है। वहीं, मुख्य सचिव ने विभागीय समीक्षा और आगामी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की समिति गठित करने के निर्देश भी दिए हैं।