350 ग्राम सोना, फार्म हाउस और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स... EOW छापे में PWD इंजीनियर की 11 करोड़ की संपत्ति का खुलासा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Thu, 03 Sep 2026 05:48 PM IST
सार
बालाघाट में पदस्थ पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री कमल किशोर सिंगारे के तीन ठिकानों पर ईओडब्ल्यू ने छापा मारा। अब तक की जांच में करीब 11 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति सामने आई है, जबकि कई संपत्तियों और बैंक खातों की जांच अभी जारी है।
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विस्तार
मध्यप्रदेश के बालाघाट में पदस्थ लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री कमल किशोर सिंगारे के खिलाफ आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने अनुपातहीन संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू जबलपुर की तीन टीमों ने गुरुवार सुबह 6 बजे एक साथ बालाघाट, छिंदवाड़ा और भोपाल स्थित उनके आवास और परिसरों पर छापेमारी शुरू की। ईओडब्ल्यू के मुताबिक, अब तक की तलाशी में सिंगारे और उनके परिजनों के नाम पर करीब 11 करोड़ रुपये की अनुमानित अनुपातहीन संपत्ति का पता चला है। हालांकि तलाशी और दस्तावेजों की जांच अभी जारी है।
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350 ग्राम सोना, करोड़ों के मकान और फार्म हाउस
छिंदवाड़ा स्थित आवास से करीब 3 करोड़ रुपये की जमीन और मकान, 7.50 लाख रुपये नकद, करीब 1 करोड़ रुपये के घरेलू सामान की इन्वेंट्री, 350 ग्राम सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण और महिंद्रा XUV 700 व स्कॉर्पियो समेत कई वाहन मिले हैं। यहां करीब 1.50 करोड़ रुपये के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी पता चला है। छिंदवाड़ा के फार्म हाउस में करीब 2 करोड़ रुपये की जमीन और निर्माण, ट्रैक्टर, ट्रॉली और कृषि उपकरण मिले हैं।
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भोपाल में भी 2 करोड़ का मकान
भोपाल स्थित आवास में करीब 2 करोड़ रुपये की जमीन और मकान की जानकारी सामने आई है। बालाघाट स्थित सरकारी आवास से भी 2.50 लाख रुपये नकद बरामद हुए हैं। ईओडब्ल्यू के अनुसार आरोपी और परिजनों के नाम से अलग-अलग बैंकों में 12 खाते संचालित हैं। इन खातों में जमा राशि की जानकारी जुटाई जा रही है।
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जांच अभी जारी, संपत्ति और बढ़ने की संभावना
ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार के जरिए करोड़ों रुपये की अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने की शिकायत के सत्यापन के बाद सिंगारे के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। अधिकारियों के मुताबिक फार्म हाउस समेत अन्य स्थानों पर तलाशी और दस्तावेजों की जांच जारी है। ईओडब्ल्यू का कहना है कि दस्तावेज, बैंक खाते, लॉकर, नकदी और अन्य संपत्तियों की जांच पूरी होने के बाद अनुपातहीन संपत्ति का आंकड़ा और बढ़ सकता है।
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350 ग्राम सोना, करोड़ों के मकान और फार्म हाउस
छिंदवाड़ा स्थित आवास से करीब 3 करोड़ रुपये की जमीन और मकान, 7.50 लाख रुपये नकद, करीब 1 करोड़ रुपये के घरेलू सामान की इन्वेंट्री, 350 ग्राम सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण और महिंद्रा XUV 700 व स्कॉर्पियो समेत कई वाहन मिले हैं। यहां करीब 1.50 करोड़ रुपये के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी पता चला है। छिंदवाड़ा के फार्म हाउस में करीब 2 करोड़ रुपये की जमीन और निर्माण, ट्रैक्टर, ट्रॉली और कृषि उपकरण मिले हैं।
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भोपाल में भी 2 करोड़ का मकान
भोपाल स्थित आवास में करीब 2 करोड़ रुपये की जमीन और मकान की जानकारी सामने आई है। बालाघाट स्थित सरकारी आवास से भी 2.50 लाख रुपये नकद बरामद हुए हैं। ईओडब्ल्यू के अनुसार आरोपी और परिजनों के नाम से अलग-अलग बैंकों में 12 खाते संचालित हैं। इन खातों में जमा राशि की जानकारी जुटाई जा रही है।
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जांच अभी जारी, संपत्ति और बढ़ने की संभावना
ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार के जरिए करोड़ों रुपये की अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने की शिकायत के सत्यापन के बाद सिंगारे के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। अधिकारियों के मुताबिक फार्म हाउस समेत अन्य स्थानों पर तलाशी और दस्तावेजों की जांच जारी है। ईओडब्ल्यू का कहना है कि दस्तावेज, बैंक खाते, लॉकर, नकदी और अन्य संपत्तियों की जांच पूरी होने के बाद अनुपातहीन संपत्ति का आंकड़ा और बढ़ सकता है।