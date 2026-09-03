350 ग्राम सोना, फार्म हाउस और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स... EOW छापे में PWD इंजीनियर की 11 करोड़ की संपत्ति का खुलासा

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मध्यप्रदेश के बालाघाट में पदस्थ लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री कमल किशोर सिंगारे के खिलाफ आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने अनुपातहीन संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू जबलपुर की तीन टीमों ने गुरुवार सुबह 6 बजे एक साथ बालाघाट, छिंदवाड़ा और भोपाल स्थित उनके आवास और परिसरों पर छापेमारी शुरू की। ईओडब्ल्यू के मुताबिक, अब तक की तलाशी में सिंगारे और उनके परिजनों के नाम पर करीब 11 करोड़ रुपये की अनुमानित अनुपातहीन संपत्ति का पता चला है। हालांकि तलाशी और दस्तावेजों की जांच अभी जारी है।