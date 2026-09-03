मध्यप्रदेश: पहले थप्पड़ कांड से चर्चा, अब EOW की छापेमारी... 11 साल बाद फिर सुर्खियों में PWD इंजी KK सिंगारे

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लोक निर्माण विभाग के प्रभारी कार्यपालन यंत्री केके सिंगारे 11 साल बाद ईओडब्ल्यू की छापेमारी के बाद फिर चर्चा में आ गए हैं। 11 साल पहले सिंगारे दतिया में कार्यपालन यंत्री के पद पर पदस्थ थे और तत्कालीन कलेक्टर प्रकाश जांगड़े पर उन्हें थप्पड़ मारने का आरोप लगा था। घटना के बाद इंजीनियरों ने विरोध प्रदर्शन और आंदोलन किया था। अब ईओडब्ल्यू के छापे से फिर केके सिंगारे चर्चा में हैं। ईओडब्ल्यू ने गुरुवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में केके सिंघारे के बालाघाट, छिंदवाड़ा और भोपाल स्थित ठिकानों पर एक साथ छापा मारा है। बालाघाट स्थित सरकारी आवास की शुरुआती तलाशी में करीब 2.5 लाख रुपये नकद, स्कॉर्पियो और एक दर्जन से अधिक संदिग्ध खाली लिफाफे मिलने की जानकारी सामने आई है। तीनों स्थानों पर संपत्ति, बैंक खातों, वाहनों और दस्तावेजों की जांच की जा रही है।