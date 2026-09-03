राजधानी में सीलिंग पर सरकार गंभीर: मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले-भोपाल का मास्टर प्लान जल्द करेंगे जारी

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राजधानी में आवासीय क्षेत्रों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नगर निगम द्वारा की जा रही दुकानें और संस्थान सील करने की कार्रवाई को लेकर सरकार ने भी चिंता जताई है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि व्यापारियों को राहत देने के लिए कानूनी रास्ता तलाशा जा रहा है। इस संबंध में दिल्ली में उच्चतम श्रेणी के वकीलों के साथ फिर चर्चा की जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि ऐसा कोई मध्यम मार्ग निकलेगा, जिससे व्यापारियों को सुविधा मिल सके और नियमों का भी पालन हो। भोपाल में आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर नगर निगम की कार्रवाई के बीच मामले की कानूनी पेचीदगियों पर सरकार स्तर पर भी विचार-विमर्श चल रहा है। इसी सिलसिले में अपर मुख्य सचिव और भोपाल नगर निगम कमिश्नर दिल्ली पहुंचे हैं। अधिकारियों की ओर से विशेषज्ञ वकीलों से पूरे मामले के कानूनी पहलुओं पर राय ली जा रही है। उन्होंने कहा कि भोपाल के मास्टर प्लान को जल्द जारी करेंगे।