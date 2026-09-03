आयुष्मान योजना में गड़बड़ी पर एक्शन: मध्य प्रदेश के 83 अस्पतालों पर कार्रवाई, 18 बाहर; 50 पर जुर्माना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Thu, 03 Sep 2026 09:01 PM IST
सार
आयुष्मान योजना में अनियमितता मिलने पर मध्य प्रदेश में अस्पतालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। जनवरी 2026 से अब तक 83 अस्पताल जांच के घेरे में आए हैं, इनमें 18 को योजना से बाहर किया गया, 15 का भुगतान रोका गया और 50 पर 3.13 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया।
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विस्तार
आयुष्मान भारत निरामयम् योजना से जुड़े अस्पतालों में अनियमितताओं को लेकर मध्य प्रदेश में कार्रवाई जारी है। जनवरी 2026 से अब तक जांच और शिकायतों के आधार पर प्रदेश के 83 अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है। इनमें 18 अस्पतालों को योजना के दायरे से बाहर 'डी-एम्पेनेल' किया गया, जबकि 15 अस्पतालों का भुगतान रोक दिया गया। इसके अलावा 50 अस्पतालों पर कुल 3 करोड़ 13 लाख 79 हजार 311 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। योजना में पात्र मरीजों को बेहतर और पारदर्शी इलाज मिल सके, इसके लिए संबद्ध अस्पतालों की नियमित जांच की जा रही है। शिकायतों, क्लेम और अस्पतालों से जुड़े दस्तावेजों की जांच के बाद अनियमितता मिलने पर कार्रवाई की जा रही है।
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भोपाल में भी अस्पतालों पर कार्रवाई
भोपाल में शिकायतों और जांच रिपोर्ट के आधार पर कई अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सिद्धांता रेडक्रॉस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर आयुष्मान भारत ‘निरामयम्’ योजना से निलंबित किया गया है। अस्पताल का भुगतान भी रोक दिया गया है। वहीं, मल्टी केयर अस्पताल, भोपाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा दो अन्य अस्पतालों के खिलाफ मिली शिकायतों की आयुष्मान भारत जांच दल ने मौके पर जाकर जांच की है। इन मामलों में दस्तावेज और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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क्लेम की समीक्षा और दस्तावेजों का परीक्षण हो रहा
राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरविंद शाह ने कहा कि आयुष्मान भारत ‘निरामयम्’ योजना में किसी भी तरह की अनियमितता को लेकर सख्त रुख अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों की नियमित जांच के साथ क्लेम की समीक्षा और उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है। अरविंद शाह के मुताबिक, अस्पतालों के संबंध में मिली अन्य शिकायतों की भी जांच की जा रही है। जांच में गड़बड़ी सामने आने पर संबंधित अस्पताल के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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भोपाल में भी अस्पतालों पर कार्रवाई
भोपाल में शिकायतों और जांच रिपोर्ट के आधार पर कई अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सिद्धांता रेडक्रॉस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर आयुष्मान भारत ‘निरामयम्’ योजना से निलंबित किया गया है। अस्पताल का भुगतान भी रोक दिया गया है। वहीं, मल्टी केयर अस्पताल, भोपाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा दो अन्य अस्पतालों के खिलाफ मिली शिकायतों की आयुष्मान भारत जांच दल ने मौके पर जाकर जांच की है। इन मामलों में दस्तावेज और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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क्लेम की समीक्षा और दस्तावेजों का परीक्षण हो रहा
राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरविंद शाह ने कहा कि आयुष्मान भारत ‘निरामयम्’ योजना में किसी भी तरह की अनियमितता को लेकर सख्त रुख अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों की नियमित जांच के साथ क्लेम की समीक्षा और उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है। अरविंद शाह के मुताबिक, अस्पतालों के संबंध में मिली अन्य शिकायतों की भी जांच की जा रही है। जांच में गड़बड़ी सामने आने पर संबंधित अस्पताल के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।