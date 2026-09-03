आयुष्मान योजना में गड़बड़ी पर एक्शन: मध्य प्रदेश के 83 अस्पतालों पर कार्रवाई, 18 बाहर; 50 पर जुर्माना

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आयुष्मान भारत निरामयम् योजना से जुड़े अस्पतालों में अनियमितताओं को लेकर मध्य प्रदेश में कार्रवाई जारी है। जनवरी 2026 से अब तक जांच और शिकायतों के आधार पर प्रदेश के 83 अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है। इनमें 18 अस्पतालों को योजना के दायरे से बाहर 'डी-एम्पेनेल' किया गया, जबकि 15 अस्पतालों का भुगतान रोक दिया गया। इसके अलावा 50 अस्पतालों पर कुल 3 करोड़ 13 लाख 79 हजार 311 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। योजना में पात्र मरीजों को बेहतर और पारदर्शी इलाज मिल सके, इसके लिए संबद्ध अस्पतालों की नियमित जांच की जा रही है। शिकायतों, क्लेम और अस्पतालों से जुड़े दस्तावेजों की जांच के बाद अनियमितता मिलने पर कार्रवाई की जा रही है।