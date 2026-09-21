भोपाल में दोस्त ही बना कातिल! मछली पकड़कर लौट रहे थे 3 दोस्त, चलती बाइक पर कनपटी में मार दी गोली

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तीन दोस्त सुबह मछली पकड़कर एक ही बाइक से घर लौट रहे थे। बाइक पर बैठे 20 वर्षीय ताशी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे बैठा दोस्त ही उसकी जान लेने वाला है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास पहुंचते ही पीछे बैठे अलीम उर्फ अल्लू ने पिस्टल निकाली, ताशी की कनपटी से सटाई और गोली चला दी। गोली लगते ही ताशी बाइक से नीचे गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।