MP के 7400 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को मिलेगी ई-स्कूटी, सीएम मोहन यादव 19 सितंबर को करेंगे वितरण

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मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार को 7,400 से अधिक विद्यार्थियों को ई-स्कूटी वितरित करेंगे। भोपाल के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में सुबह 9 बजे राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा। यह वितरण मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत किया जाएगा। योजना के तहत कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को ई-स्कूटी दी जा रही है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना और आगे की उच्च शिक्षा के दौरान कॉलेज आने-जाने में सुविधा उपलब्ध कराना है।