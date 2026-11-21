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रेहड़ी-पटरी लगाकर परिवार चलाने वाले छोटे कारोबारियों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के मामले में मध्यप्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के क्रियान्वयन और सर्वाधिक ऋण वितरण, दोनों श्रेणियों में प्रदेश को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। खास बात यह है कि प्रदेश के तीन नगरीय निकायों इंदौर, सारणी और बालाघाट ने भी अलग-अलग श्रेणियों में राष्ट्रीय स्तर पर स्थान हासिल किया है। नई दिल्ली में आयोजित स्वनिधि सम्मान पुरस्कार-2026 समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और राज्यमंत्री तोखन साहू ने ये पुरस्कार प्रदान किए। मध्यप्रदेश को मिले इन सम्मानों के पीछे योजना के तहत हुआ ऋण वितरण और बड़ी संख्या में छोटे कारोबारियों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का काम प्रमुख रहा है।