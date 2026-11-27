यूपी चुनाव को लेकर जारी किए गए सपा के घोषणा पत्र पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बसपा सुप्रीमो मायावती दोनों हमलावर रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब प्रदेश में सपा की सरकार थी तब क्या किया? जो अब करोगे। वहीं, मायावती ने सपा के घोषणा पत्र को 'थोथा चना बाजे घना' करार दिया है। वहीं, अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करते हुए उनकी सोच को विनाशकारी कहा है। एक अन्य बड़ी खबर, प्रदेश में शुक्रवार को 28 आईपीएस अफसरों के तबादले करते हुए कमिश्नर व कई जिलों के कप्तानों को बदल दिया गया है। वहीं, ग्राम पंचायतों के कार्यकाल को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। यूपी में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल छह महीने बढ़ा दिया गया है। उधर, सपा-कांग्रेस गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर मची रार को लेकर सांसद इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस यूपी में 105 से भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पढ़ें, प्रदेश की बड़ी खबरें

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