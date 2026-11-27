सलमान को देखने के लिए विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार की इमारत के अंदर और छत पर बड़ी संख्या में युवा एकत्र हो गए। इस बीच भीड़ को संभालने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई।
यूपी: लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचे एक्टर सलमान खान, एक झलक पाने के लिए उमड़ी भीड़, एक्ट्रेस चित्रांगदा भी मौजूद
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Fri, 27 Nov 2026 05:47 PM IST
सार
एक्टर सलमान खान और अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह शुक्रवार को लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचे तो भारी भीड़ एकत्र हो गई। इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती की गई।
विज्ञापन
Trending Videos
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन