1 of 5 अभिनेता सलमान खान व चित्रांगदा सिंह। - फोटो : amar ujala







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सलमान को देखने के लिए विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार की इमारत के अंदर और छत पर बड़ी संख्या में युवा एकत्र हो गए। इस बीच भीड़ को संभालने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। सुपरस्टार सलमान खान और एक्टर चित्रांगदा सिंह शुक्रवार को लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ लग गई। सलमान के आने की खबर को छुपाया गया था लेकिन फिर जानकारी होने पर बेहद कम समय में भीड़ इकट्ठा हो गई।

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अभिनेता सलमान खान को देखने के लिए युवाओं की भीड़ लग गई।

3 of 5 सलमान खान-चित्रांगदा सिंह - फोटो : amar ujala

सलमान खान के गाड़ी से उतरते ही उनकी तस्वीरें लेने के लिए लोग उतावले हो गए।

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4 of 5 चित्रांगदा सिंह। - फोटो : amar ujala

सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह भी पहुंची। प्रशंसकों ने शोर मचाकर उनका स्वागत किया।

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सलमान खान की एक झलक पाने के लिए छात्र मालवीय सभागार की छत पर चढ़ गए। इस दौरान परिसर में बड़ी संख्या में सुरक्षाबल तैनात रहे।