फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Recruitment for 132 posts at the State Institute of Rural Development; applications to be accepted from Se

यूपी: राज्य ग्राम्य विकास संस्थान में 132 पदों पर होगी भर्ती, 14 सितंबर से पांच अक्तूबर तक होंगे इसके आवेदन

Thu, 10 Sep 2026 07:49 PM IST
Akash Dwivedi अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Thu, 10 Sep 2026 07:49 PM IST
सार

राज्य ग्राम्य विकास संस्थान में 132 पदों पर भर्ती होगी। ऑनलाइन आवेदन 14 सितंबर से पांच अक्तूबर तक किए जा सकेंगे, जबकि संशोधन की अंतिम तारीख 12 अक्तूबर है। अभ्यर्थियों को पीईटी 2025 के आधार पर लिखित परीक्षा के लिए चुना जाएगा। परीक्षा 100 अंकों की होगी और इसमें नकारात्मक अंकन लागू रहेगा।

विज्ञापन
UP: Recruitment for 132 posts at the State Institute of Rural Development; applications to be accepted from Se
बंपर भर्ती, सरकारी नौकरी - फोटो : Amar Ujala Graphics

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राज्य ग्राम्य विकास संस्थान में (ज्येष्ठ अनुदेशक संवर्ग के) अंतर्गत महानिदेशक दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान लखनऊ के विभिन्न प्रकार के 132 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए 14 सितंबर से पांच अक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। जबकि शुल्क समायोजन व आवेदन में संशोधन 12 अक्तूबर तक होंगे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बृहस्पतिवार को इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

विज्ञापन


आयोग ने कहा है कि भर्ती के लिए पीईटी 2025 के आधार पर छात्रों को लिखित परीक्षा के लिए शार्टलिस्ट किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने पीईटी नंबर से भी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए उनके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, इसे सब्मिट करने से आवश्यक सूचनाएं भर जाएंगी। किसी भी तरह के आरक्षण आदि का लाभ लेने के लिए निर्धारित समय तक आवश्यक प्रमाणपत्र अभ्यर्थी प्राप्त कर लें।
विज्ञापन


आयोग के सचिव हरिकेश चौरसिया ने बताया कि सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 25 रुपये शुल्क देना होगा। जबकि लिखित परीक्षा के लिए शार्टलिस्ट होने पर अलग से शुल्क लिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर ले लें। भर्ती के लिए 100 नंबर की 100 सवालों की लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा दो घंटे की होगी, इसमें माइनस मार्किंग भी होगी। आयोग ने परीक्षा का पाठ्यक्रम भी वेबसाइट पर जारी कर दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed