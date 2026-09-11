बसपा सुप्रीमो मायावती के समधी अशोक सिद्धार्थ ने खुद पर पार्टी पर कब्जा करने के आरोपों को साजिश बताते हुए खारिज कर दिया। मायावती को लिखे भावुक पत्र में उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की। कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त उनके विरोधियों ने यह साजिश रची है और एक दिन इसकी सच्चाई सामने आएगी। सिद्धार्थ ने स्पष्ट किया कि उन्होंने आकाश आनंद को कभी गुमराह नहीं किया। पिछले कई महीनों से उनसे मुलाकात तक नहीं हुई। उन्होंने मायावती से अपने संन्यास को आकाश की वापसी से न जोड़ने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि मायावती का आदेश उनके लिए रिश्ते-नातों और परिवार से भी ऊपर है। उन्होंने गौतम बुद्ध और कांशीराम की कसम खाकर कहा कि कभी पार्टी हित के खिलाफ काम नहीं किया। सिद्धार्थ ने कहा कि आकाश को जिम्मेदारी देना मायावती का निर्णय है। उनके राजनीतिक-सामाजिक जीवन से मिशन को नुकसान हो रहा है तो वह तत्काल संन्यास ले रहे हैं। मायावती के लिए जान देना भी उनके लिए गर्व की बात होगी।