उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रशिक्षित स्नातक सहायक अध्यापक (टी.जी.टी.) की वर्तमान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। उच्च न्यायालय में आशुतोष मिश्र व 156 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मामले में 20 नवम्बर 2026 को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन तथा आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में आवेदन की पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 23 नवम्बर 2026 के स्थान पर अब 28 नवम्बर 2026 निर्धारित की गई है।

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आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने संशोधित समय-सारिणी का विवरण साझा करते हुए बताया कि विज्ञापन संख्या 07/2026 का प्रकाशन 23 अक्टूबर 2026 को किया गया था तथा ऑनलाइन पंजीकरण (ओ.टी.आर.) एवं आवेदन की प्रक्रिया 24 अक्टूबर 2026 से प्रारंभ हुई थी। नए निर्णय के अनुसार अब अभ्यर्थी 28 नवम्बर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कर सकेंगे। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 30 नवम्बर 2026 कर दी गई है। विज्ञापन



अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने स्पष्ट किया कि प्रशिक्षित स्नातक सहायक अध्यापक (टी.जी.टी.) पद की लिखित परीक्षा अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगामी 23 एवं 24 दिसम्बर 2026 को ही आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करते हुए अपनी अर्हतानुसार नवीन निर्धारित अंतिम तिथि 28 नवम्बर 2026 तक अपना आवेदन पूर्ण कर लें। विज्ञापन से संबंधित अन्य समस्त नियम, शर्तें एवं विवरण यथावत रहेंगे। आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने संशोधित समय-सारिणी का विवरण साझा करते हुए बताया कि विज्ञापन संख्या 07/2026 का प्रकाशन 23 अक्टूबर 2026 को किया गया था तथा ऑनलाइन पंजीकरण (ओ.टी.आर.) एवं आवेदन की प्रक्रिया 24 अक्टूबर 2026 से प्रारंभ हुई थी। नए निर्णय के अनुसार अब अभ्यर्थी 28 नवम्बर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कर सकेंगे। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 30 नवम्बर 2026 कर दी गई है।अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने स्पष्ट किया कि प्रशिक्षित स्नातक सहायक अध्यापक (टी.जी.टी.) पद की लिखित परीक्षा अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगामी 23 एवं 24 दिसम्बर 2026 को ही आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करते हुए अपनी अर्हतानुसार नवीन निर्धारित अंतिम तिथि 28 नवम्बर 2026 तक अपना आवेदन पूर्ण कर लें। विज्ञापन से संबंधित अन्य समस्त नियम, शर्तें एवं विवरण यथावत रहेंगे।

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