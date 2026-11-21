सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ाया कदम

सीएम ने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी व इंडस्ट्री 4.0 के लिए प्रदेश में तैयार यंग वर्कफोर्स की भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि सफल उद्योग संचालन के लिए प्रदेश सरकार ने 150 से अधिक आईटीआई में टाटा टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, एआई, रोबोटिक, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, थ्रीडी प्रिटिंग व इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप ट्रेड विकसित करते हुए इन नए पाठ्यक्रमों को संचालित किया। 12 हजार से अधिक प्रशिक्षित युवा कैंपस सलेक्शन के माध्यम से अच्छा रोजगार प्राप्त कर रहे हैं।

2026 में मेले में 50 हजार से अधिक युवाओं को मिला रोजगार

सीएम ने बताया कि प्रदेश में 2026 में लगे रोजगार मेले में 50 हजार से अधिक प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। इनमें 3400 से अधिक दिव्यांग युवा भी शामिल हैं। प्रदेश में सरकारी व निजी क्षेत्र में वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट का बड़ा नेटवर्क है।



इन सभी को इंटीग्रेट करने के लिए लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्किलिंग व एम्प्लॉयमेंट जोन विकसित करने की कार्यवाही आगे बढ़ी है, जहां एक ही छत के नीचे युवाओं की स्किलिंग के साथ-साथ नेशनल व ग्लोबल मार्केट के अनुसार उद्योग को स्किल्ड वर्कफोर्स उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सरकार ने अपने प्रयासों को निरंतर आगे बढ़ाया है।



समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी, केंद्रीय राज्यमंत्री व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश सरकार के मंत्री मनोज पांडेय, कपिल देव अग्रवाल आदि मौजूद रहे।