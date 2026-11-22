यूपी: धीरेंद्र शास्त्री पर अखिलेश का तंज, बोले- सपा कथा के खिलाफ नहीं, लेकिन भगवान पर टिप्पणी कैसे मान लें
अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर शिक्षा व्यवस्था खराब करने और अच्छे स्कूल बंद करने का आरोप लगाया। मुलायम सिंह यादव की जयंती पर उन्होंने उनके समाजवादी विचारों और मानवीय मूल्यों को याद किया। अखिलेश ने जरूरतमंदों की मदद, मुश्किल समय में साथ देने और रिश्तों में संवाद बनाए रखने का संदेश दिया।
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने धीरेंद्र शास्त्री की कथा को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी किसी कथा के खिलाफ नहीं है, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री ने भगवान राम और कृष्ण के बारे में क्या कहा है, इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है?
मुलायम सिंह यादव की जयंती पर सपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अखिलेश ने भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने अपने कार्यक्रम में हनुमानजी तक को नचा दिया था। अखिलेश ने सवाल किया कि अगर हममें से कोई भगवान श्रीकृष्ण या भगवान श्रीराम के बारे में ऐसा कुछ बोल देता तो क्या होता? उन्होंने कहा कि इस पर सभी को विचार करना चाहिए।
रूठों को मनाएंगे, छूटे नेताओं को बुलाएंगे
समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती पर रविवार को सपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किए। इस दौरान उन्होंने पार्टी से दूर हुए नेताओं को फिर से जोड़ने के संकेत देते हुए कहा, ''रूठों को मनाएंगे और छूटे नेताओं को बुलाएंगे।''
अखिलेश यादव ने गोरखपुर की घटना का जिक्र करते हुए सड़क हादसों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लखनऊ के अर्जुनगंज में मुख्यमंत्री के काफिले से जुड़े हादसे का उल्लेख किया, जिसमें तीन लोगों की जान गई थी। सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री पर मुकदमा नहीं होना चाहिए था? उन्होंने भाजपा नेताओं और मंत्रियों के काफिलों से जुड़े सड़क हादसों का ब्योरा भी रखा। उनका दावा था कि देश में एक साल के भीतर सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
सत्ता में आए तो यश भारती की राशि एक लाख करेंगे
समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती पर रविवार को सपा कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने छात्र-छात्राओं को लैपटॉप वितरित किए। उन्होंने समाजवादी सरकार के दौरान बनाए गए अभिनव मॉडल स्कूलों के टॉपर विद्यार्थियों को भी लैपटॉप देकर सम्मानित किया।
अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए अभिनव मॉडल स्कूलों की शुरुआत की थी। आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार इन स्कूलों पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते उनकी स्थिति बदहाल हो गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर यश भारती सम्मान की धनराशि बढ़ाई जाएगी। अभी इस सम्मान के तहत 50 हजार रुपये दिए जाते हैं, जिसे बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाएगा।