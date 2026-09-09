लंपी बीमारी पर यूपी सरकार अलर्ट: पशुपालन विभाग में छुट्टियों पर रोक; निगरानी को मंत्री खुद मैदान में उतरेंगे

पशुओं में होने वाली लंपी बीमारी नियंत्रित है, फिर भी विभाग सतर्कता बरत रहा है। विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों के अवकाश पर भी रोक लगा दी गई है। पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह झांसी मंडल और राज्य मंत्री कृष्णा पासवान जल्द ही चित्रकूट मंडल का निरीक्षण करेंगी।

विज्ञापन

विभाग ने सभी 18 मंडलों में प्रदेश मुख्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया है। ये अधिकारी मंगलवार को निरीक्षण के लिए निकल गए हैं। वे 23 सितंबर तक फील्ड में रहेंगे। अपर मुख्य सचिव मुकेश कुमार मेश्राम ने सभी डीएम एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों को पत्र भेजा है।इसमें कहा है कि पशुपालन मंत्री एवं पशुपालन राज्य मंत्री खुद मंडलवार निरीक्षण करेंगे। वे किसी भी दिन निरीक्षण के लिए जा सकते हैं। उन्होंने अवकाश स्वीकृत नहीं करने का निर्देश दिया है। कहा है कि अपरिहार्य स्थिति में ही शासन से ही अवकाश स्वीकृत कराया जाए। मंडल स्तरीय नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी ग्राम पंचायत का निरीक्षण करें तो वहां के कम से कम 10 पशु पालकों से बातचीत करें।