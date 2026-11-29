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बागपत की बड़ौत विधानसभा सीट पर सुरेंद्र तोमर को प्रभारी बनाया गया है, जबकि गाजियाबाद की लोनी सीट पर अनिल कसाना और गाजियाबाद शहर सीट पर अभिषेक गर्ग को जिम्मेदारी दी गई है। गौतमबुद्धनगर की नोएडा सीट पर मुकेश शर्मा को प्रभारी बनाया गया है।हाथरस जिले की हाथरस विधानसभा सीट पर रामनारायण काके और सादाबाद सीट पर देवेंद्र अग्रवाल को प्रभारी बनाया गया है। मथुरा की छाता सीट पर लोकमणि जादौन और मांट सीट पर संजय लाठर को जिम्मेदारी सौंपी गई है।आगरा की बाह सीट पर कृष्ण वर्मा निषाद, शाहजहांपुर की तिलहर सीट पर रौशनलाल वर्मा और जालौन की कालपी सीट पर श्रीराम पाल को विधानसभा प्रभारी बनाया गया है। मालूम हो कि सपा-कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है और दोनों दल मिलकर यूपी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि, सीट बंटवारे को लेकर दो दौर की बात हो चुकी है और दो दौर की बातचीत आगे होनी है।जारी हुई सूची में सहारनपुर जिले की दो सीटों समेत शामली, अमरोहा और ललितपुर की एक-एक विधानसभा सीट पर उम्मीदवार उतारे गए थे।बेहट (01), सहारनपुर: उमर अली खानसहारनपुर (04), सहारनपुर: आशु मलिककैराना (08), शामली: नाहिद हसनअमरोहा (41), अमरोहा: महबूब अलीललितपुर (226), ललितपुर: ज्योति लोधी