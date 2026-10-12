यूपी की बड़ी खबरों में आज सबसे पहले प्रदेश में चीनी की किल्लत और चीनी के बढ़े हुए दामों की। प्रदेश में बीते पांच दिनों में 25 प्रतिशत तक चीनी के दाम बढ़ गए हैं। वहीं, पिछले दस दिनों में गुड़ और बूरा की कीमतों में भी 10 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। एक अन्य मामले में मथुरा के संत दिनेश फलाहारी ने कहा है कि यदि प्रेमानंद महाराज स्वयं कह दें कि विराट कोहली ने कोई पैसा नहीं लिया तो वह उनके चरणों में बैठकर माफी मांगेंगे। बता दें कि इस मामले ने बड़ी सुर्खियां बटोरी थी। अब इस पर फिर दिनेश फलाहारी ने बयान दिया है।

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