राजधानी लखनऊ में संविदा और आउटसोर्सिंग महिला एएनएम कर्मियों का गुस्सा लगातार छठे दिन सोमवार को उस वक्त फूट पड़ा जब उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आक्रामक तेवर दिखाते हुए डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के राजभवन कॉलोनी स्थित आवास का घेराव कर दिया और सड़क पर धरने पर बैठ गईं। प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप है कि पिछले छह दिनों से लगातार आंदोलन और ज्ञापन सौंपने के बावजूद शासन-प्रशासन स्तर पर उनकी सुध नहीं ली जा रही है और उनकी मांगों को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है।

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