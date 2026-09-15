बिजनौर में बड़ी वारदात: दंपती की निर्मम हत्या, पति का शव पेड़ से लटकाया, पत्नी को तने से बांधा

खेत में मिलीं चप्पल और खून के निशान सोमवार सुबह करीब 10 बजे देशराज पत्नी सुषमा के साथ गंगा खादर स्थित खेत पर चारा और लकड़ी लेने गया था। दोपहर बाद तक दोनों घर नहीं लौटे तो बेटी कामिनी ने छोटे भाई हनी को खेत पर भेजा। हनी को खेत में उसके माता-पिता नहीं मिले। खेत के पास चकरोड पर उसकी मां की चप्पल पड़ी थी, जबकि कुछ दूरी पर पिता की चप्पल मिली। पास में खून भी पड़ा था। यह देखकर हनी घबरा गया और घर पहुंचकर परिजनों को जानकारी दी। इसके बाद गांव के लोग गंगा खादर स्थित खेत पर पहुंचे। शुरुआत में ग्रामीणों ने किसी जंगली जानवर के हमले की आशंका जताई और वन विभाग को सूचना दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन सोमवार देर शाम तक दोनों का पता नहीं चल सका।

गंगा में पेड़ से बंधा मिला महिला का शव

मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने दोबारा दोनों की तलाश शुरू की। गंगा के तट और पानी में तलाश के दौरान सुषमा का शव पानी में गिरे शहतूत के पेड़ में फंसा दिखाई दिया। पुलिस ने पानी में उतरकर जांच की तो महिला का गला दुपट्टे से बंधा था और दुपट्टे के जरिए शव पेड़ से बंधा हुआ था। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया।



डेढ़ किलोमीटर दूर पेड़ पर मिला पति का शव

सुषमा का शव मिलने के बाद पुलिस और ग्रामीणों ने देशराज की तलाश शुरू की। करीब डेढ़ किलोमीटर दूर उसका शव पेड़ पर फंदे से लटका मिला। पुलिस के मुताबिक फंदा बाइक के क्लच के तार से बनाया गया था।



मौके पर देशराज के कपड़े नहीं मिले और उसके शरीर पर उसकी पत्नी की सलवार थी। इस स्थिति को लेकर पुलिस विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। हालांकि, इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है।