Lucknow News: आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा में कंप्यूटर और यूपी विशेष नीति के सवालों ने उलझाया

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परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थियों ने प्रश्नपत्र का स्तर मध्यम से कठिन बताया। 100 सवालों के लिए दो घंटे का समय पर्याप्त रहा लेकिन कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश विशेष नीति से जुड़े सवालों में अधिक समय लगा। 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग के कारण अभ्यर्थियों ने केवल उन्हीं सवालों के जवाब दिए, जिन पर वे आश्वस्त थे।सामान्य अध्ययन का स्तर आसान से मध्यम रहा। संविधान, इतिहास और भूगोल से सवाल पूछे गए। -अनुराग वर्मायूपी विशेष और आबकारी नीतियों से जुड़े प्रश्न कठिन रहे। इसके अलावा व्यावहारिक ज्ञान पर आधारित सवाल पूछे गए। -रोहित बरनवालकंप्यूटर सेक्शन कठिन और समय लेने वाला था। इसमें एमएस ऑफिस, इंटरनेट सुरक्षा, आईटी एप्लीकेशन और नेटवर्किंग से जुड़े सवाल पूछे गए। -अभिषेक सारथी