Lucknow News: आस्था, उल्लास और विदाई का अद्भुत संगम

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बप्पा को अर्पित कर माथे पर लगाया सिंदूरझूलेलाल वाटिका में मनाैतियों के राजा के पंडाल में सहस्रनाम सिंदूराभिषेक किया गया। अयोध्या और बनारस से आए आचार्यों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन कराया। भक्तों ने बारी-बारी से बप्पा को सिंदूर अर्पित किया और प्रसाद स्वरूप वही सिंदूर माथे पर लगाया। कमेटी के संरक्षक भारत भूषण गुप्ता ने बताया कि सिंदूराभिषेक सुख-समृद्धि की कामना से किया जाता है। शाम को भजन संध्या में कोलकाता के संजय शर्मा के निर्देशन में वॉयस ऑफ इंडिया के विजेता सुमित सैनी ने भजनों से समां बांधा। श्रीकृष्ण महारास और राम-केवट संवाद की नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत की गई।गुरुकुल के बच्चों ने की आरतीअक्षय समिति की ओर से पेपर मिल कॉलोनी स्थित गणेशोत्सव लखनऊ के महाराजा में विशेष पूजा-अर्चना और आरती हुई। गुरुकुल के बच्चों ने मंत्रोच्चार के साथ आरती की। दोपहर में भंडारा हुआ, जबकि शाम को श्रद्धालुओं ने डांडिया का आनंद लिया।ढोल-नगाड़ों के बीच बप्पा को किया विदाश्री गणेश उत्सव मंडल चौक की ओर से लखनऊ के राजा की विसर्जन यात्रा निकाली गई। ढोल-नगाड़ों के बीच भक्त नाचते-गाते घाटों तक पहुंचे। चौक चौराहे पर हांडी भी फोड़ी गई। कुड़िया घाट और झूलेलाल घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गणपति की प्रतिमाओं का विसर्जन किया।