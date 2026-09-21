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Lucknow News: आस्था, उल्लास और विदाई का अद्भुत संगम

Mon, 21 Sep 2026 02:32 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Mon, 21 Sep 2026 02:32 AM IST
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A magnificent confluence of faith, jubilation, and farewell
श्री गणेश उत्सव मंडल चौक की ओर से आयोजित लखनऊ का राजा चौक की ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन यात्रा 
लखनऊ। गणेशोत्सव के बीच रविवार को शहर में आस्था के दो रंग नजर आए। झूलेलाल वाटिका में मनौतियों के राजा का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सहस्रनाम सिंदूराभिषेक हुआ, वहीं कुड़िया घाट और झूलेलाल घाट पर श्रद्धालुओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ गणपति बप्पा को विदाई दी। गणेश पंडालों से निकली विसर्जन यात्राओं में भक्त नाचते-गाते गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ... का जयघोष करते नजर आए।
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बप्पा को अर्पित कर माथे पर लगाया सिंदूर
झूलेलाल वाटिका में मनाैतियों के राजा के पंडाल में सहस्रनाम सिंदूराभिषेक किया गया। अयोध्या और बनारस से आए आचार्यों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन कराया। भक्तों ने बारी-बारी से बप्पा को सिंदूर अर्पित किया और प्रसाद स्वरूप वही सिंदूर माथे पर लगाया। कमेटी के संरक्षक भारत भूषण गुप्ता ने बताया कि सिंदूराभिषेक सुख-समृद्धि की कामना से किया जाता है। शाम को भजन संध्या में कोलकाता के संजय शर्मा के निर्देशन में वॉयस ऑफ इंडिया के विजेता सुमित सैनी ने भजनों से समां बांधा। श्रीकृष्ण महारास और राम-केवट संवाद की नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत की गई।
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गुरुकुल के बच्चों ने की आरती
अक्षय समिति की ओर से पेपर मिल कॉलोनी स्थित गणेशोत्सव लखनऊ के महाराजा में विशेष पूजा-अर्चना और आरती हुई। गुरुकुल के बच्चों ने मंत्रोच्चार के साथ आरती की। दोपहर में भंडारा हुआ, जबकि शाम को श्रद्धालुओं ने डांडिया का आनंद लिया।
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ढोल-नगाड़ों के बीच बप्पा को किया विदा
श्री गणेश उत्सव मंडल चौक की ओर से लखनऊ के राजा की विसर्जन यात्रा निकाली गई। ढोल-नगाड़ों के बीच भक्त नाचते-गाते घाटों तक पहुंचे। चौक चौराहे पर हांडी भी फोड़ी गई। कुड़िया घाट और झूलेलाल घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गणपति की प्रतिमाओं का विसर्जन किया।

श्री गणेश उत्सव मंडल चौक की ओर से आयोजित लखनऊ का राजा चौक की ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन यात्रा 

श्री गणेश उत्सव मंडल चौक की ओर से आयोजित लखनऊ का राजा चौक की ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन यात्रा 

श्री गणेश उत्सव मंडल चौक की ओर से आयोजित लखनऊ का राजा चौक की ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन यात्रा 

श्री गणेश उत्सव मंडल चौक की ओर से आयोजित लखनऊ का राजा चौक की ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन यात्रा 

श्री गणेश उत्सव मंडल चौक की ओर से आयोजित लखनऊ का राजा चौक की ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन यात्रा 

श्री गणेश उत्सव मंडल चौक की ओर से आयोजित लखनऊ का राजा चौक की ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन यात्रा 

श्री गणेश उत्सव मंडल चौक की ओर से आयोजित लखनऊ का राजा चौक की ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन यात्रा 

श्री गणेश उत्सव मंडल चौक की ओर से आयोजित लखनऊ का राजा चौक की ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन यात्रा 

श्री गणेश उत्सव मंडल चौक की ओर से आयोजित लखनऊ का राजा चौक की ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन यात्रा 

श्री गणेश उत्सव मंडल चौक की ओर से आयोजित लखनऊ का राजा चौक की ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन यात्रा 

श्री गणेश उत्सव मंडल चौक की ओर से आयोजित लखनऊ का राजा चौक की ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन यात्रा 

श्री गणेश उत्सव मंडल चौक की ओर से आयोजित लखनऊ का राजा चौक की ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन यात्रा 

श्री गणेश उत्सव मंडल चौक की ओर से आयोजित लखनऊ का राजा चौक की ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन यात्रा 

श्री गणेश उत्सव मंडल चौक की ओर से आयोजित लखनऊ का राजा चौक की ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन यात्रा 

श्री गणेश उत्सव मंडल चौक की ओर से आयोजित लखनऊ का राजा चौक की ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन यात्रा 

श्री गणेश उत्सव मंडल चौक की ओर से आयोजित लखनऊ का राजा चौक की ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन यात्रा 

श्री गणेश उत्सव मंडल चौक की ओर से आयोजित लखनऊ का राजा चौक की ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन यात्रा 

श्री गणेश उत्सव मंडल चौक की ओर से आयोजित लखनऊ का राजा चौक की ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन यात्रा 

श्री गणेश उत्सव मंडल चौक की ओर से आयोजित लखनऊ का राजा चौक की ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन यात्रा 

श्री गणेश उत्सव मंडल चौक की ओर से आयोजित लखनऊ का राजा चौक की ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन यात्रा 

श्री गणेश उत्सव मंडल चौक की ओर से आयोजित लखनऊ का राजा चौक की ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन यात्रा 

श्री गणेश उत्सव मंडल चौक की ओर से आयोजित लखनऊ का राजा चौक की ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन यात्रा 

श्री गणेश उत्सव मंडल चौक की ओर से आयोजित लखनऊ का राजा चौक की ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन यात्रा 

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श्री गणेश उत्सव मंडल चौक की ओर से आयोजित लखनऊ का राजा चौक की ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन यात्रा 

श्री गणेश उत्सव मंडल चौक की ओर से आयोजित लखनऊ का राजा चौक की ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन यात्रा 

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श्री गणेश उत्सव मंडल चौक की ओर से आयोजित लखनऊ का राजा चौक की ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन यात्रा 

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